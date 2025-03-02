Косметолог показала массаж, который ускорит рост волос и "подтянет" кожу лица

Перед мытьем волос следует делать массаж апоневроза, который положительно влияет на рост волос и кожу лица. В результате кожа подтягивается и активизируется кровообращение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что известно о массаже апоневроза

Массаж апоневроза (пластинка, расположенная под волосистой частью головы между костями черепа и кожей) может быть ручной или с помощью массажеров.

Он запускает движение лимфы и может повлиять, например, на отечность. Также снимает головные боли, если они вызваны потерей подвижности апоневроза.

По словам эксперта, такой массаж стимулирует кровообращение и, как следствие, стимулирует рост волос. При регулярном массаже волосы растут быстрее. Более того, некоторые отмечают, что волосы становятся гуще и толще.

Как делать массаж

Массаж руками или с помощью гаджетов делается не более 5-7 минут в день.

При ручном массаже сначала подушечками пальцев интенсивно стоит массировать корни волос круговыми движениями, двигаясь ото лба к макушке, и от макушки к шее. К тому же можно заодно помассировать шею.

Главное - быть осторожным, не нанося вреда коже и волосяным луковицам. Если есть повреждения кожи, желательно воздержаться от массажа, а если повышенное кровяное давление или проблемы с мозговым кровообращением, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем включать массаж в свою процедуру красоты.

Так же вы можете добавлять другие приемы в свою рутину:

Во время умывания делать легкие лимфодренажные движения, чтобы уменьшить отеки

Делать тейпирование на ночь - это идеальный способ просыпаться со свежим лицом без морщин

Нанесение крема превратите в короткий массаж, чтобы усилить действие ухода

При тщательном уходе можно избавиться от любых морщин на лице.

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