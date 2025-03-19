Забудьте слово "вибачаюся". А вы умеете правильно и красиво извиниться на украинском?

Когда человек хочет извиниться, он чаще всего использует слово "вибачаюсь". Но правильно ли это? По словам языковеда Марии Словолюб, такое выражение является ошибочным и не соответствует нормам украинского языка.

"Многие говорят "вибачаюся", не задумываясь, что это грамматически неправильно. Постфикс "-ся" означает, что действие направлено на себя, то есть вы сами себя извиняете, а не просите прощения у другого человека. Поэтому это выражение является языковой ошибкой", - объясняет языковед.

Как же тогда правильно извиниться? Существует несколько грамотных вариантов, которые звучат естественно и уместно в разных ситуациях:

Вибачте

Винен, вибачте мені

Перепрошую

Вона перепрошує за помилку

Прошу вибачення

Прошу вибачення, я не хотіла, щоб так вийшло

Даруйте

Даруйте, я випадково

Пробачте

Пробачте, так не мало статися

"Слова "даруйте" и "пробачте" стоит включить в собственный лексикон, ведь они менее банальны. Например, если вы случайно кого-то задели, не стоит говорить "вибачте", лучше сказать "даруйте - даруйте, я нехотячи" или "пробачте, я не помітив цього". Лелейте язык, даже когда извиняетесь", - отмечает Мария Словолюб.

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