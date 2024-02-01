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Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)

Четверг 01 февраля 2024 17:08
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Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото) Как сделать вытяжку на кухне незаметной (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кухонные вытяжки считаются самым важным предметом на кухне. Однако, часто они "бросаются в глаза" и ухудшают общий дизайн кухни. Этого можно избежать, как правильно разместить такой прибор на кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Акцент на освещение

Дизайнер интерьера Артем Кроповинский говорит, что можно использовать схему освещения кухни вокруг вытяжки. Так она будет визуально привлекательна и проста в использовании.

"Используйте такое стратегическое освещение, как светодиодные ленты, чтобы сфокусировать вытяжку и сделать ее изысканным акцентом, который привлечет всеобщее внимание", - добавил он.

Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)Как скрыть вытяжку посредством освещения (фото: homesandgardens)

Вытяжка под навесными шкафами

Архитектор Бен Герцог рассказал, что сочетание кухонной вытяжки с навесными шкафами является простым способом правильно разметить прибор. По его словам, он уже много лет использует такой способ при планировке.

К тому же такой способ довольно классический и можно встретить во многих квартирах и домах.

Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)Как спрятать вытяжку под навесными шкафами (фото: Freepik)

Выдвижная вытяжка с рабочей поверхности

Часто кухонную вытяжку трудно соединить со стилем дизайна, который вы выбрали. Однако сделать это можно благодаря выдвижной функции, позволяющей легко ее скрыть.

Например, можно вмонтировать ее под кухонную столешницу или в остров.

"Мы создали выдвижные вытяжки, которые можно вытащить из столешницы и задвинуть назад", - говорит дизайнер Элизабет Крюгер.

Тогда на кухне вытяжка будет совершенно незаметно расположена в мраморной столешнице. Благодаря этому будет легкий доступ.

Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)Белая кухня с выдвижной вытяжкой (фото: Ben Herzog Architect)

Вытяжка в потолке

Другой вариант интеграции кухонной вытяжки в полуостров начинается с потолка кухни.

В этом гениальном решении вытяжка скрывается над столешницей, опускаясь при необходимости. Расстояние можно контролировать, что очень удобно.

Благодаря этому способу вытяжка будет прятаться над столешницей и вы ее сможете опустить, когда вам это будет нужно. К тому же, расстояние вы можете контролировать самостоятельно.

Как незаметно разместить вытяжку на кухне: 4 современных способа (фото)Как выглядит вытяжка в потолке (фото: homesandgardens)

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