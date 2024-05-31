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Кадровый голод. Названа отрасль, где нет дефицита сотрудников во время войны

Украина, Пятница 31 мая 2024 15:30
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Кадровый голод. Названа отрасль, где нет дефицита сотрудников во время войны Фото: Офис айти-компании во Львове (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Во время войны все острее становится проблема нехватки сотрудников практически во всех сферах. Например, из-за дефицита работников в ближайшее время в киевском метро изменят графики движения поездов на всех линиях подземки.

Но есть сфера, где недостаток рабочей силы ощущается меньше. Это айти-отрасль. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в компании Work.ua.

Где самый большой дефицит кадров во время войны

Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на рынок труда в Украине. В марте 2022 года количество вакансий уменьшилось в 10 раз. Значительно возросла и конкуренция. В тот период рекрутеры получали десятки откликов от кандидатов, говорят в Work.ua.

Но за два года полномасштабной войны рынок труда прошел путь от дефицита работы до дефицита кадров. Среди прочего причиной является неравномерное восстановление рынка труда по географии и отраслям.

"Работников не хватает практически во всех отраслях, кроме IT. Сегодня можем говорить, что по количеству вакансий рынок труда восстановился более чем на 90%. Но это восстановление неравномерно", – описывают тенденцию специалисты.

Если сравнивать с довоенными показателями, то больше выросло количество вакансий на западе и в центре страны: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Винницкой области.

"Здесь предложений работы больше, чем было до полномасштабного вторжения. Одна из причин этого явления – релокация бизнеса", – добавляют в компании.

!Труднее всего находить кандидатов на вакансии в медицине, фармацевтике, производстве, рабочих специальностях. В рейтинг вакансий с наименьшим количеством отзывов от соискателей регулярно попадают должности врачей (эндоскописта, гастроэнтеролога, эндокринолога, врача УЗИ, педиатра, семейного врача, зубного техника) и рабочие специальности (горняк, жестянщик, порезчик, пилорамщик, тонировщик, кровельщик)", – отмечают в Work.ua.

Напомним, в Украине за время войны возникла уникальная ситуация, когда достаточно высокий уровень безработицы сочетается с нехваткой людей. Мы писали, почему в Украине острый дефицит кадров и куда делись все специалисты.

Также мы подготовили подборку новых вакансий для военнообязанных от Минобороны.

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