Запретная страсть: 5 "горячих" книг о любви, которые не позволят вам уснуть

Книги о любви всегда находят путь к сердцам читателей особым способом. Они увлекают сюжетами, непредсказуемыми поворотами и страстными чувствами.

В этой подборке РБК-Украина (проект Styler) собрало самые интересные издания от #книголав, которые стоит прочитать настоящим ценителям романтики. От классических произведений до современных ромкомов - эти истории способны растрогать и точно оставят след в вашем сердце.

Прекрасный ром от американской писательницы для чтения летом.

Виолетта, главная героиня, больше всего стремится работать в сфере моды, поэтому участвует в модном конкурсе в Риме, который точно изменит всю ее жизнь. В первый день своего пребывания в Италии девушка знакомится с саркастическим сыном своей профессора. Вражда растет, а впоследствии перерастает в романтические чувства.

Сможет ли Виолетта воплотить свою самую мечту и удастся ли девушке сохранить новые чувства - ответы ищите в книге.

Обложка книги "Поки бувай"

"Кармен" - это новелла о страстной любви баска Хосе к контрабандистке Карменситы. Здесь - и разбойная жизнь, и внутреннее противостояние между обязанностью и страстью, а еще - особые обычаи и культура французских и испанских народов.

Сюжет книги и образ главной героини лег во главу угла многих всемирно известных музыкальных, художественных и кинематографических произведений. Для настоящих ценителей классических произведений это издание - мастхев на книжной полке.

Обложка книги "Кармен"

"Венера в хутрі" (Леопольд фон Захер-Мазох)

Эта повесть - очень откровенный рассказ о физическом насилии сильной женщины над мужчиной, что вызвало у обоих чувство удовольствия. В то же время, это самое известное произведение австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха.

"Венера в меху" - это первая литературная попытка осмысления мазохизма как социального и сексуально-психологического феномена. Сам автор книги утверждал, что в основе произведения - автобиографическая любовная история.

Обложка книги “Венера в хутрі”

Эта история - идеальный способ, чтобы отдохнуть и перезагрузиться.

В центре сюжета - медсестра Клер Гарпер и ее сосед по комнате, пожарный Грэм Скотт, заключающий соглашение о браке после сорока лет. Однако мужчина получает серьезную травму во время скалолазания, и ему нужна помощь Клэр. Девушка сделает все возможное, чтобы вылечить Грэмма, даже если ей придется в него влюбиться.

Какими будут новые чувства для молодых людей? Но как они справятся с новыми для себя вызовами? Все ответы - на страницах этой книги.

Обложка книги “Сусідська угода"

Это невероятно увлекательная история трех женщин, которые ищут самопознание, исцеление и надежды на будущее. Габи Пикабеа, Кейт Эванс и Сильвов - их всех объединяет не только любовь к кулинарии…



Эта история наполнена ароматом вкусной еды, весенним Парижем, привлекательными героями, встречами, ведущими к сладким романам, щепоткой интриги, любовью и юмором.

Обложка книги “Паризька кулінарна книга"