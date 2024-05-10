Тайны и расследования: 5 новых книг-триллеров вместо бессонницы

Убивчий місяць (Ю Несбе)

Норвежский автор криминальных триллеров Ю Несбе предлагает новую встречу со своим культовым героем - полицейским детективом Гарри Голе. Только ему по силам поймать хитроумного убийцу, жестоко убивающего женщин в Осло. Одна проблема: его уволили из полиции, он живет и пьет в Лос-Анджелесе и не планирует возвращаться в Норвегию.

Но все меняется, когда под угрозой оказывается жизнь женщины, очень напоминающей бывшему полицейскому его мать. Гарри соглашается на предложение магната по недвижимости, подозреваемого в убийстве девушек, найти настоящего вора за солидный гонорар. Но время весьма ограничено, так что Голе придется задействовать все свои таланты и возможности, пока жертв маньяка не стало больше.

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Секрет служниці (Фрида МакФадден)

Книга "Секрет служниці" Фриды МакФадден - это продолжение известного психологического триллера "Служниця". Во второй части читатель снова встречается со смелой Милли Келловей, которая снова жертвует шансом на новую жизнь ради восстановления справедливости. У Милли есть пятно на репутации, которое она старательно скрывает, когда нанимается горничной к зажиточным супругам Дугласу и Венди Гаррикам.

Уборка в пентхаусе и приготовление изысканных блюд почти не тяготит, да и вообще никаких капризов у хозяина нет. Просит только не беспокоить миссис Гаррик… Но его дама почему-то не выходит из спальни, из которой то и дело доносится плач. Вопросов у Милли больше, чем ответов, поэтому она решает во всем разобраться.

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Ніби ми злодії (М. Л. Рио)

Весь мир - театр, а мужчины и женщины в нем - актеры. Так говорил Шекспир. Оливер Маркс изучал театральное искусство в Академии. Он как-то заметил, что его талантливые сокурсники что на сцене, что в жизни играют те же роли - злодей, герой, тиран, соблазнительница, - а сам он обычно оставался второстепенным персонажем чужой постановки.

Но однажды преподаватель заставляет студентов поменяться ролями. Из друзей они превращаются в беспринципных соперников. В конце концов, происходит трагедия: одного из семи друзей находят мертвым, а перед другим приходится убеждать полицию и себя самих в собственной невиновности. Оливер Маркс отсидел за убийство десять лет. Но был ли он виноват? В этом пытается разобраться детектив Колборн, который и заключил Оливера в тюрьму.

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Інститут шляхетних убивць (Валерия Малахова)

Уже три воспитанницы Института благородных девушек погибли при очень загадочных обстоятельствах. Маги-дознаватели установили: преступления совершает демон. Так что один придворный некромант решает к расследованию приобщить "темную лошадку" - укрощенную демоницу. Как и все другие темные создания, она больше всего желает жить подальше от Бездны. Так что соглашается помочь. Множество жаждущих глаз смотрят из Бездны на свет людей. Злые сущности желают только одного - убивать!

Да, демонологи, некроманты, маги-дознаватели противостоят тьме. Но иногда этого мало! Тогда в тело последней жертвы они решают поместить укрощенную и "стреноженную" демоницу. У следователей все под контролем… кажется… В конце концов, что может пойти не так ли?

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Востаннє, коли я збрехала (Райли Сейгер)

"Две правды и одна ложь" - игра, в которую постоянно играли Вивьен, Натали, Элисон и Эмма в элитном летнем лагере "Соловей". Но однажды ночью игры и дружба прерываются: Эмма сквозь сон видит, как подружки ускользают из домика во тьму ночи. Девушек так и не нашли, они исчезли навсегда.

Прошло пятнадцать лет и ставшая художницей Эмма постоянно возвращается мысленно к этой трагедии. По приглашению владелицы лагеря Эмма возвращается в место своего детства уже как преподавательница художественного творчества. Ее надежды распутать события прошлого не оказываются тщетными: Вивьен оставила ей подсказки. Однако чем ближе Эмма приближается к разгадке тайны, тем глубже осознает, что правда и ложь из прошлого - не всегда такие, какими она воспринимала их в детстве.

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