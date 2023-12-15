Можно серьезно влететь в копейку. Украинцам напомнили о распространенных зимних штрафах

Украинцам напомнили, какие правила нужно соблюдать во время зимней рыбалки, чтобы не навредить природным ресурсам. А также, какое наказание грозит за их нарушение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию " Урядового порталу".

Каких правил придерживаться во время зимней рыбалки

Ловить рыбу зимой можно за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов со льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.

Кроме того, зимой запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В течение целого года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрования.

Также рыбаки должны при себе иметь средства для измерения массы и длины рыбы.

Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

Во внутренних водоемах минимальные размеры рыбы, которые разрешены к отлову:

щука - 50 см

судак - 42 см

лещ, сазан (карп) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см - в других внутренних водных объектах

жерех - 30 см

синяк - 22 см

плотва - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без размерных ограничений

Полный перечень минимальных размеров водных можно посмотреть здесь.

Также отлов некоторых малоценных и инвазивных видов рыб (рапана, атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань, солнечный окунь, тюлька, амурский чебачок) неограниченно.

Виды рыб, занесенных в Красную книгу Украины, также под запретом: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и т. д.

В большинстве украинских водоемов действует запрет на отлов раков, а также существуют дополнительные запреты, устанавливаемые местными органами власти на период действия военного положения.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил зимней рыбалки

За нарушение установленных правил зимней рыбалки гражданам могут грозить административные штрафы и даже уголовная ответственность, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Нарушителю придется оплатить незаконный отлов:

сом - 5 117 грн

сазан (карп) - 37 06 грн

судак - 3 587 грн

щука 3 468 грн

окунь - 3 162 грн

лещ - 1 649 грн

линь - 1 598 грн

карась серебристый - 1 581 грн

сплетни, красноперки и густера - по 1 564 грн

Добавим, что основные требования Правил любительского и спортивного рыболовства можно просмотреть по ссылке.