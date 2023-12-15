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Можно серьезно влететь в копейку. Украинцам напомнили о распространенных зимних штрафах

Пятница 15 декабря 2023 11:24
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Можно серьезно влететь в копейку. Украинцам напомнили о распространенных зимних штрафах За какое нарушение зимой можно заплатить немалые деньги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Украинцам напомнили, какие правила нужно соблюдать во время зимней рыбалки, чтобы не навредить природным ресурсам. А также, какое наказание грозит за их нарушение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Урядового порталу".

Каких правил придерживаться во время зимней рыбалки

Ловить рыбу зимой можно за пределами зимовальных ям зимними удочками и жердями всех видов со льда и, в случае отсутствия ледового покрова, нахлыстовыми, донными, поплавковыми удочками и спиннингами всех видов с использованием искусственной или природной приманки, общее количество крючков на которых не должно превышать 7 единиц на одного рыбака.

Кроме того, зимой запрещается использование орудий ловли, оснащенных крючками, расстояние в которых от струйки до кончика жала превышает 10 мм. В течение целого года запрещается использование одинарных соединенных между собой двойных и тройных крючков без мормышки, природной или искусственной приманки и осуществления рыболовства способом багрования.

Также рыбаки должны при себе иметь средства для измерения массы и длины рыбы.

Суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова.

Во внутренних водоемах минимальные размеры рыбы, которые разрешены к отлову:

  • щука - 50 см
  • судак - 42 см
  • лещ, сазан (карп) - 35 см в днепровских водохранилищах, 30 см - в других внутренних водных объектах
  • жерех - 30 см
  • синяк - 22 см
  • плотва - 18 см в днепровских водохранилищах, в других внутренних водных объектах - без размерных ограничений

Полный перечень минимальных размеров водных можно посмотреть здесь.

Также отлов некоторых малоценных и инвазивных видов рыб (рапана, атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань, солнечный окунь, тюлька, амурский чебачок) неограниченно.

Виды рыб, занесенных в Красную книгу Украины, также под запретом: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лососи, причерноморский вырезуб, марена днепровская, вязь, подуст, карась золотой и т. д.

В большинстве украинских водоемов действует запрет на отлов раков, а также существуют дополнительные запреты, устанавливаемые местными органами власти на период действия военного положения.

Можно серьезно влететь в копейку. Украинцам напомнили о распространенных зимних штрафах

Какие штрафы предусмотрены за нарушение правил зимней рыбалки

За нарушение установленных правил зимней рыбалки гражданам могут грозить административные штрафы и даже уголовная ответственность, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Нарушителю придется оплатить незаконный отлов:

  • сом - 5 117 грн
  • сазан (карп) - 37 06 грн
  • судак - 3 587 грн
  • щука 3 468 грн
  • окунь - 3 162 грн
  • лещ - 1 649 грн
  • линь - 1 598 грн
  • карась серебристый - 1 581 грн
  • сплетни, красноперки и густера - по 1 564 грн

Добавим, что основные требования Правил любительского и спортивного рыболовства можно просмотреть по ссылке.

Ранее мы писали, что украинцам на Новый год грозит штраф за распространенное нарушение.

Читайте также о том, какие штрафы угрожают украинцам за нарушение комендантского часа.

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