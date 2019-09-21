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Як не захворіти на рак головного мозку: поради лікарів

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Фахівці дали низку порад

Після того, як у Анастасії Заворотнюк у квітні 2019 року діагностували гліобластому, в мережі піднялася паніка. Страшний діагноз налякав не тільки родичів потерпілої, але і її прихильників. Психолог і блогер Павло Жавнеров пояснив, чому виник такий нездоровий ажіотаж, а лікарі повідомили, як не допустити подібного захворювання самим.

Як сказав Жавнеров, суспільство сприймає Заворотнюк як свою хорошу знайому. Ще вчора вона була здоровою і сяючою, а сьогодні вже у неї можливий страшний діагноз.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Це зачіпає людей, і вони дуже сильно починають переживати, в першу чергу, за своє життя", - пояснив експерт. Він додав, що зараз багато хто чекає, як будуть розвиватися події далі. Фінал цієї історії поки ще невідомий.

Також психолог сказав, що багато хто проектує випадок із Заворотнюк на себе. У людей в голові проноситься страшна думка, що і з ними може трапитися нещастя. Щоб цього не допустити лікарі рекомендують стежити за своїм здоров'ям, фізичним і ментальним.

Понад 40 відсотків випадків захворювання раком - наслідок не зовсім правильного способу життя: люди курять, занадто багато їдять, нехтують спортом. І тільки у 10-15 відсотках випадків причиною важкого недуга стає генетика.

Найефективніший спосіб знизити ймовірність розвитку злоякісних пухлин, за словами лікарів, - кинути курити. На любителів посмолить припадає 30 відсотків всіх випадків раку зі смертельним результатом.

Також рекомендується виключити фастфуд і алкоголь. Спиртне є винуватцем таких видів онкологічних захворювань, як рак ротової порожнини, горла, печінки, товстої кишки і молочної залози.

Також сприяє розвитку раку стрес, який сам по собі не викликає злоякісні пухлини, але він може змінити процеси в організмі таким чином, що хворобі буде простіше до вас підібратися.

І найголовніше - це регулярні візити до лікаря, які дозволять вчасно помітити різного роду недуги.

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