Як не захворіти на рак головного мозку: поради лікарів

Після того, як у Анастасії Заворотнюк у квітні 2019 року діагностували гліобластому, в мережі піднялася паніка. Страшний діагноз налякав не тільки родичів потерпілої, але і її прихильників. Психолог і блогер Павло Жавнеров пояснив, чому виник такий нездоровий ажіотаж, а лікарі повідомили, як не допустити подібного захворювання самим.

Як сказав Жавнеров, суспільство сприймає Заворотнюк як свою хорошу знайому. Ще вчора вона була здоровою і сяючою, а сьогодні вже у неї можливий страшний діагноз.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Це зачіпає людей, і вони дуже сильно починають переживати, в першу чергу, за своє життя", - пояснив експерт. Він додав, що зараз багато хто чекає, як будуть розвиватися події далі. Фінал цієї історії поки ще невідомий.

Також психолог сказав, що багато хто проектує випадок із Заворотнюк на себе. У людей в голові проноситься страшна думка, що і з ними може трапитися нещастя. Щоб цього не допустити лікарі рекомендують стежити за своїм здоров'ям, фізичним і ментальним.