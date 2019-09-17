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Колеги по "Моїй прекрасній няні" прокоментували хворобу Заворотнюк

STYLERПерсони    17.09.2019 - 10:47
Колеги по "Моїй прекрасній няні" прокоментували хворобу Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: соцмережі)

Актори розповіли про те, як останнім часом почувалася Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заоротнюк, якій у квітні 2019 року діагностували рак мозку, перебуває в комі в одній з московських клінік. Стан актриси вкрай важкий - її підключили до апарату ШВЛ, у неї розвинулася пневмонія і поліорганна недостатність.

Рідні та близькі актриси тримають стан Анастасії Заворотнюк у таємниці і просять не збирати гроші на лікування. А колишні колеги по серіалу "Моя прекрасна няня", який приніс актрисі популярність, прокоментували ситуацію, пишуть росЗМІ.

Так, Борис Смолкін, що зіграв в сіткомі дворецького Костянтина каже, що Анастасія ніколи не скаржилася на здоров'я.

"Не розумію, як таке може бути взагалі", - заявив актор.

Колеги по &quot;Моїй прекрасній няні&quot; прокоментували хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк і Борис Смолкін (кадр із т/с "Моя прекрасна няня")

Також Смолкін додав, що з ним у актриси були приятельські стосунки, але вона ніколи не обговорювала з ним питання здоров'я і лікування. Актор розповів, що актриса дуже багато працювала, поєднуючи акторську кар'єру з родиною. Вона сильно втомлювалася, але всупереч всьому справлялася з навантаженнями.

Ольга Прокоф'єва, що виконала в серіалі роль одвічної суперниці "няні Віки" Жанни (Жаби) Аркадіївни, попросила громадськість залишити Анастасію Заворотнюк і її родину у спокої.

Колеги по &quot;Моїй прекрасній няні&quot; прокоментували хворобу Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк і Ольга Прокоф'єва (кадр із т/с "Моя прекрасна няня")

Актриса вважає, якби Анастасія Завооротнюк хотіла щось розповісти, вона давно б це зробила. Прокоф'єва припускає, що сім'я не хоче виносити горе на люди, як це свого часу зробила родина актриси Віри Глаголєвої.

Раніше стало відомо, коли захворіла Анастасія Заворотнюк, а також про те, що актрисі в Німеччині робили трепанацію черепа в надії видалити пухлину мозку. Але оперативне втручання не принесло результатів.

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Новини України Анастасия Заворотнюк
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