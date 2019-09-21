Как не заболеть раком головного мозга: советы врачей

После того, как у Анастасии Заворотнюк в апреле 2019 года диагностировали глиобластому, в сети поднялась паника. Страшный диагноз напугал не только родственников пострадавшей, но и ее поклонников. Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, почему возник такой нездоровый ажиотаж, а врачи сообщили, как не допустить подобного заболевания самим.

Как сказал Жавнеров, общество воспринимает Заворотнюк как свою хорошую знакомую. Еще вчера она была здоровой и лучезарной, а сегодня уже у нее возможен страшный диагноз.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

"Это задевает людей, и они очень сильно начинают переживать, в первую очередь, за свою жизнь", - объяснил эксперт. Он добавил, что сейчас многие ждут, как будут развиваться события дальше. Финал в данной истории пока еще неизвестен.

Также психолог сказал, что многие проецируют случай с Заворотнюк на себя. У людей в голове проносится страшная мысль, что и с ними может случиться несчастье. Чтобы этого не допустить врачи рекомендуют следить за своим здоровьем, физическим и ментальным.