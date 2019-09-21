Как не заболеть раком головного мозга: советы врачей

Более 40 процентов случаев заболевания раком - следствие не совсем правильного образа жизни: люди курят, слишком много едят, пренебрегают спортом. И только в 10-15 процентах случаев причиной тяжелого недуга становится генетика.
Самый эффективный способ снизить вероятность развития злокачественных опухолей, по словам врачей, - бросить курить. На любителей посмолить приходится 30 процентов всех случаев рака со смертельным исходом.
Также рекомендуется исключить фастфуд и алкоголь. Спиртное является виновником таких видов онкологических заболеваний, как рак ротовой полости, горла, печени, толстой кишки и молочной железы.
Также развитию рака способствует стресс, который сам по себе не вызывает злокачественные опухоли, но он может изменить процессы в организме таким образом, что болезни будет проще к вам подобраться.
И самое главное - это регулярные визиты к врачу, которые позволят вовремя заметить различного рода недуги.