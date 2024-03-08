Суеверия или реальность? Можно ли на самом деле спать ногами к дверям

Можно ли спать ногами к дверям согласно мнениям ученых, правилам фэн-шуй и народным приметам - интересный вопрос, ответ на который знают не все.

РБК-Украина (проект Styler) попыталось разобраться, действительно ли имеет значение - как именно мы спим и где при этом находится дверь.

Мнения ученых и исследователей

Некоторые утверждают, что спать ногами к дверям категорически нельзя и связывает это с магнетизмом и магнитными полями, влияющими на человеческий организм.

В то же время, до сих пор никто из ученых такую теорию окончательно не подтвердил.

"Человеческое тело - "прозрачное" для магнетизма, а железо в крови - органически связано, поэтому на него не влияет магнитное поле", - уверен медицинский консультант из Великобритании Джон Андерсон.

В целом большинство ученых склоняются к мнению, что залогом хорошего ночного отдыха является:

полноценный сон с соблюдением режима

личный комфорт во время сна

В Минздраве советуют также не забывать об общих рекомендациях по продолжительности сна для детей и взрослых.

"Взрослые должны регулярно спать 7 или более часов в сутки. Некоторым, в частности молодым людям и людям с хроническими заболеваниями, необходимо даже больше - 9 часов сна в сутки. Лишь небольшому количеству людей достаточно спать менее 6 часов в сутки. Это обусловлено генетическими факторами", - объяснили эксперты.

Сколько часов нужно спать людям разных возрастов (инфографика: moz.gov.ua)

Что советуют правила фэн-шуй

Согласно правилам фэн-шуй, спать ногами к двери - не стоит. Древние китайцы верили, что между дверью и окном в помещении циркулируют как положительные, так и отрицательные потоки - жизненная сила и энергия Ци.

Если "перекрыть" ее циркуляцию во время сна, можно помешать собственной энергии, просыпаться разбитым и уставшим, даже разрушить жизнь - впасть в депрессию и потерять все самое ценное.

Учитывая это спальное место советуют выбирать в углу или же наоборот - посреди комнаты.

Некоторые не советуют также спать головой к окну (в крайнем случае - завешивать его плотными шторами).

Спать всегда должно быть комфортно и уютно (иллюстративное фото: pixabay.com)

Народные приметы и суеверия

На запрет спать ногами к двери влияли, среди прочего, древние скандинавские поверья. Согласно им, во сне человек покидает свое тело - его душа может выйти сквозь дверь, заблудиться и не вернуться.

Согласно другим верованиям, спящий напротив двери человек во сне может "увидеть" проход в потусторонний мир и уйти сквозь него навсегда.

Некоторые опасались также, что через дверь в дом могут попадать злые духи, которые будут забирать энергию и лишать счастливой жизни.

Другие утверждали, что приходящие ночью злые духи могут даже схватить спящего ногами к двери человека за конечности и затащить в ад.

Во времена христианства нашим предкам спать ногами к двери не советовали еще и потому, что именно так выносили из дома покойников - ногами вперед. Люди верили, что из-за этого могут сами умереть во сне.

Даже сегодня, в эру научных открытий и новейших технологий, многие люди до сих пор верят, что сон ногами к двери - недопустим.

По их мнению, это может спровоцировать как минимум плохие сны. В худшем же случае таких "храбрецов" ждут болезни, конфликты, беды и несчастья.