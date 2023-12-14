"За что мы боремся в Украине?" Путин проигнорировал правдивые вопросы о войне и жизни в России

В России состоялась конференция диктатора Путина под названием "Итоги года". Мероприятие также предусматривает "прямую линию" с гражданами РФ, которые могут задать президенту вопрос. Однако нынешние вопросы публики показали, что ее жизнь не так сладка, как представляют росСМИ.
РБК-Украина (проект Styler) публикует правдивые вопросы россиян, которые диктатор решил проигнорировать.
При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы "Крымский ветер", "Инсайдер".
Большинство вопросов не выводилось на большой экран, однако один из них все же попался на глаза прессы. В нем автор интересуется, почему реальность политиков РФ отличается от действительности самих жителей.
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В эфир пропагандистского канала попали также другие вопросы от граждан, которые никогда не поставят на РосТВ:
Людей также интересует, почему в России так высоки цены. К примеру, в Дагестане лоток яиц стоит 550 рублей, что эквивалентно почти 225 гривнам.
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Диктатор заявил, что на войну против Украины "собирает" примерно полмиллиона россиян. Однако при этом вторая волна мобилизации в РФ не планируется.
Также Путин захотел сверкнуть знаниями истории и высказываниями известных людей, но ошибся. Он использовал цитату якобы Отто фон Бисмарка о том, что войны выиграют учителя и священники.
Однако эти слова приписывают Бисмарку ошибочно. На самом деле они принадлежат профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю.
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