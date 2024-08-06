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"За Януковича тоже кто-то голосовал". Лидер ТНМК высказался о Егоровой, Повалий и других предателях

Фоззи (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Ани Лорак, Таисия Повалий, Снежана Егорова и другие предавшие Украину звезды шоу-бизнеса никогда не отличались проукраинской позицией.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал легендарный певец, фронтмен группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко.

По словам артиста, у него "всегда были знакомые, которые были за Януковича, тогда как наш информационный пузырь весь был за Ющенко". 

"Это было раша против какой-то условной антираши. В 2004 году мы с Егоровой работали из торгового центра "Глобус" и на фоне Майдана выходили каждое утро в прямой эфир. Я помню ее фразу: "Ну, за Януковича тоже кто-то голосовал", - вспомнил он.

Что касается Повалий, Лорак и других, то беда в том, что "никогда не знаешь, что на самом деле в голове у эстрадных людей".

Фоззи (фото: instagram.com/metamorefozzey)

"Они же все говорят о любви. Поют украинские песни: "так жаль, что нас посорили американцы". Я на такое отвечаю: "Конечно, американцы же у нас Крым отпилили", - говорит Фоззи.

Также он напомнил, что часть артистов даже после 2014-го работали на корпоративах в РФ "так, чтобы не было афиши и нельзя было это им предъявить". 

"Или потом работали на российских корпоративах где-то на Кипре", - сказал Александр.

Однако он вместе с тем добавил, что "очень хорошо, что сейчас позиция в большинстве проявилась".

 

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ТНМКТаисия ПовалийВойна в УкраинеСнежана ЕгороваЗвезды шоу-бизнеса