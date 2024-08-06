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"За Януковича теж хтось голосував". Лідер ТНМК висловився про Єгорову, Повалій та інших зрадників

Фоззі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Ані Лорак, Таїсія Повалій, Сніжана Єгорова та інші зірки шоу-бізнесу, які зрадили Україну, ніколи не відрізнялися проукраїнською позицією.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав легендарний співак, фронтмен гурту ТНМК Олександр “Фоззі" Сидоренко.

За словами артиста, у нього “завжди були знайомі, які були за Януковича, тоді як наша інформаційна бульбашка вся була за Ющенка”. 

“Це було раша проти якоїсь умовної антираші. У 2004 році ми з Єгоровою працювали з торговельного центру "Глобус" і на тлі Майдану виходили щоранку в прямий ефір. Я пам'ятаю її фразу: "Ну, за Януковича теж хтось голосував", - пригадав він.

Щодо Повалій, Лорак та інших, то тут біда у тому, що “ніколи не знаєш, що насправді в голові у естрадних людей".

Фоззі (фото: instagram.com/metamorefozzey)

“Вони ж всі кажуть про любов. Співають українських пісень: "так жаль, что нас посорілі амеріканци". Я на таке відповідаю: "Звісно, американці ж у нас Крим відпилили", - каже Фоззі.

Також він нагадав, що частина артистів навіть після 2014-го працювали на корпоративах в РФ “так, щоб не було афіші і не можна було це їм пред'явити”. 

“Або потім працювали на російських корпоративах десь на Кіпрі", - сказав Олександр.

Однак він разом з тим додав, що “дуже добре, що зараз позиція в більшості проявилася”.

 

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