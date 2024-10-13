Тринчер сделала заявление об участии в "Холостячке"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы для "Нашего радио".

Так, во время презентации новой композиции о любви под названием "Не знаю", которую Тринчер исполняет в дуэте с Cheev, певица поделилась, что быть холостячкой ей приятно.

После этого ведущая предложила Анне идею пойти на шоу, на котором мужчины будут бороться за ее сердце.

Выяснилось, что исполнительница совсем не против принять участие в реалити.

"Классная идея. Может и пойду. Мне хотелось бы. Я люблю формат, когда за мое сердце бьются тысячи мужчин. Мне кажется, я родилась не в то время. Я должна была родиться в то время, где были рыцари, которые соревновались бы за меня", - сказала знаменитость.

Личная жизнь Анны Тринчер

Анна Тринчер более двух лет находилась в отношениях с блогером и бизнесменом Александром Волошиным.

Пара обручилась в декабре 2022-го, а летом этого же года сыграла свадьбу. Через год после этого Тринчер призналась, что они с Волошиным переживают кризис в отношениях и пытаются сохранить брак.

Уже в ноябре 2023-го супруги объявили о разрыве. Анна поделилась, что проблемы в отношениях начались тогда, когда у Саши диагностировали депрессию.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Болезнь негативно повлияла на состояние предпринимателя. В частности, певица пыталась помочь ему справиться с неурядицами. Однако блоггер сказал, что он не реагировал и отталкивал родного человека, тем самым делал ему больно.

Решение о разводе принял именно Александр. Артистка рассказала, что он призвал ее на встречу и объявил о своих намерениях.