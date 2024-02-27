"Съедают" изнутри: как избавиться от негативных мыслей, которые мешают жить

Забыть негативные события достаточно сложно, ведь они постоянно всплывают в памяти и отравляют нам жизнь. Если вы тонете в неприятных мыслях и никак не можете от них избавиться, срочно нужно это менять.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик.
По словам эксперта, регулярная медитация помогает успокоить разум и сосредоточиться на положительных аспектах жизни.
Нужно обратиться к профессиональному психологу или психотерапевту. Это может помочь понять и изменить корни негативных мыслей.
Упражнения или занятия спортом могут улучшить настроение и снизить уровень стресса, что поможет в борьбе с отрицательными мыслями.
К тому же спорт поможет на некоторое время забыть о проблеме.
Сознательная фокусировка на положительных аспектах жизни и благодарности может помочь переориентировать внимание от негативных мнений.
Старайтесь отвлечься: прогуляйтесь по парку, катайтесь на велосипеде, займитесь живописью и так далее. Купите себе приятную вещь, которая обязательно улучшит настроение.
Кстати, очень поднимает настроение вкусная еда - сходите в кафе и побалуйте себя чем-нибудь необычным или сами испеките любимый торт.
Психолог рассказала, что разговор с друзьями и семьей может сделать тяжелые вещи легкими и вдохновить на положительные изменения.
Чтобы не утонуть в неприятных мыслях и эмоциях нужно срочно переключиться. Для этого отлично подойдет список благодарности.
Плавая в негативе, все забывают все хорошее, и кажется, что выхода просто нет. Поэтому возьмите лист бумаги и напишите все хорошее, что есть в вашей жизни, сделав это с позиций благодарности.
Если вы потеряли работу, то не стоит отчаиваться, ведь вас ждет другой путь, возможно, даже другой вид деятельности, а жизнь начинает новый виток. Такие мысли помогут увидеть плюсы в том, что еще недавно казалось трагедией.
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