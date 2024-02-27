"Съедают" изнутри: как избавиться от негативных мыслей, которые мешают жить

Практика медитации

По словам эксперта, регулярная медитация помогает успокоить разум и сосредоточиться на положительных аспектах жизни.

Психотерапия

Нужно обратиться к профессиональному психологу или психотерапевту. Это может помочь понять и изменить корни негативных мыслей.

Физическая активность

Упражнения или занятия спортом могут улучшить настроение и снизить уровень стресса, что поможет в борьбе с отрицательными мыслями.

К тому же спорт поможет на некоторое время забыть о проблеме.

Благодарность и положительные мысли

Сознательная фокусировка на положительных аспектах жизни и благодарности может помочь переориентировать внимание от негативных мнений.

Старайтесь отвлечься: прогуляйтесь по парку, катайтесь на велосипеде, займитесь живописью и так далее. Купите себе приятную вещь, которая обязательно улучшит настроение.

Кстати, очень поднимает настроение вкусная еда - сходите в кафе и побалуйте себя чем-нибудь необычным или сами испеките любимый торт.

Социальная поддержка

Психолог рассказала, что разговор с друзьями и семьей может сделать тяжелые вещи легкими и вдохновить на положительные изменения.

Чтобы не утонуть в неприятных мыслях и эмоциях нужно срочно переключиться. Для этого отлично подойдет список благодарности.

Плавая в негативе, все забывают все хорошее, и кажется, что выхода просто нет. Поэтому возьмите лист бумаги и напишите все хорошее, что есть в вашей жизни, сделав это с позиций благодарности.

Ценный опыт

Если вы потеряли работу, то не стоит отчаиваться, ведь вас ждет другой путь, возможно, даже другой вид деятельности, а жизнь начинает новый виток. Такие мысли помогут увидеть плюсы в том, что еще недавно казалось трагедией.