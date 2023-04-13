Alyosha на Евровидении 2023 покажет номер, придуманный в бомбоубежище во время ракетных обстрелов

Украинские артисты Юлия Санина из The Hardkiss, Мария Яремчук, OTOY, Alyosha и Злата Дзюнька выступят в полуфиналах Евровидение 2023 года.

Креативный директор конкурса Украины Герман Ненов рассказал о том, как выбирали артистов для выступлений.

"Каждый из тех, кто будет презентовать Украину в рамках Евровидение, появился здесь совсем не случайно. Мы учитывали опыт успешного выступления на конкурсе Евровидение - как минимум попадание в топ-10 от Украины. Также невероятно важной была история артиста. Она должна была раскрывать одну из граней портрета Украины сегодня", - рассказал он.

Также Герман рассказал, как создавался один из номеров – для певицы Alyosha.

"Артистка будет задействована в номере "Добро пожаловать к нам домой", посвященном вынужденным переселенцам. Это реальная история певицы, ведь пока ее муж Тарас Тополя защищает Украину в рядах ВСУ, она была вынуждена с детьми покинуть родную страну", - пояснил он.

"Мы работаем над этим номером еще с ноября месяца, я разрабатывал его в бомбоубежище во время ракетных обстрелов", – добавил креативный директор конкурса от Украины.

Когда украинские артисты выступят на Евровидении 2023

Украинские звезды будут петь в полуфиналах песенного конкурса 2023 9 и 11 мая как приглашенные звезды в перерывах между выступлениями конкурсантов.

Первый полуфинал Евровидение откроет фронтвумен The Hardkiss с фрагментом песни "Маяк". Выступление символизирует "объединение музыкой" двух стран, номер-открытие имеет цель подчеркнуть проведение 67-го песенного конкурса Евровидение в Ливерпуле от имени Украины.

Alyosha расскажет со сцены историю своей настоящей, личной поездки через исполнение песни Ordinary World культовой британской попрок-группы Duran Duran, в новой аранжировке.

Во втором полуфинале покажут перформанс "Музыка объединяет поколение", начнет который исполнением попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке Мария Яремчук.

А завершит перформанс ошеломляющее совместное выступление Марии вместе с репером OTOY и 14-летней представительницей Украины на Детском Евровидении 2022 Златой Дзюнькой.

Напомним, что Евровидение 2023 года в мае будет принимать Ливерпуль. Представителем Украины на конкурсе является группа TVORCHI, сразу попавшая в гранд-финал шоу 13 мая, где выступит с обновленной версией песни Heart of Steel под номером 19.