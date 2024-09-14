Появились новые фото Майкла Дугласа в Киеве. Что делал оскароносный актер

"Оскароносный актер Майкл Дуглас посетил Киевский железнодорожный вокзал и через несколько дней стал настоящим фанатом Укрзализныци", - говорится в новом сообщении.

Дуглас в Киеве (скриншот)

Вечером 13 сентября актер устроил прогулку по главному железнодорожному вокзалу страны. Он общался с пассажирами и делился впечатлениями о том, что увидел на вокзале.

"Особенно теплым моментом стало поздравление детей из Iron Land, которые получили чрезвычайные впечатления от звездного гостя", - рассказали в Укрзализныце.

Также Дуглас получил подарки. Для актера подготовили особый презент с важным смыслом.

Дуглас получил подарок (скриншот)

"Команда Укрзализныци не могла отпустить легенду без подарка: вдохновившись его появлением на церемонии SAG, где он появился с украинским флагом, мы подготовили уникальный пен в виде сине-желтого окна поезда. Актер подчеркнул, что мечтал иметь символ Украины уже давно", - указывается в посте.

Как реагируют украинцы

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