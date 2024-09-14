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Появились новые фото Майкла Дугласа в Киеве. Что делал оскароносный актер

Майкл Дуглас (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Оскароносный актер Майкл Дуглас, на днях внезапно показавшийся в Киеве , успел посетить немало мероприятий. И, как оказалось, звезда уже "засветилась" на вокзале, где пообщалась с пассажирами.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), новые фото Дугласа в столице появились на Facebook-странице Укрзализныци.

"Оскароносный актер Майкл Дуглас посетил Киевский железнодорожный вокзал и через несколько дней стал настоящим фанатом Укрзализныци", - говорится в новом сообщении.

Дуглас в Киеве (скриншот)

Вечером 13 сентября актер устроил прогулку по главному железнодорожному вокзалу страны. Он общался с пассажирами и делился впечатлениями о том, что увидел на вокзале.

 

"Особенно теплым моментом стало поздравление детей из Iron Land, которые получили чрезвычайные впечатления от звездного гостя", - рассказали в Укрзализныце.

Также Дуглас получил подарки. Для актера подготовили особый презент с важным смыслом.

Дуглас получил подарок (скриншот)

"Команда Укрзализныци не могла отпустить легенду без подарка: вдохновившись его появлением на церемонии SAG, где он появился с украинским флагом, мы подготовили уникальный пен в виде сине-желтого окна поезда. Актер подчеркнул, что мечтал иметь символ Украины уже давно", - указывается в посте.

 

Как реагируют украинцы

Под сообщением появилось немало комментариев. Пользователи пишут:

  • "Дуже зворушливо"
  • "Велика подяка!!! Як хочеться зустрітися і обійняти за підтримку і подякувати за все власноручно!"
  • "Дякую за підтримку українців. я щиро Вам вдячна!".
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