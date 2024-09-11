Майкл Дуглас неожиданно показался в Киеве: что известно о визите актера

Известный голливудский актер, лауреат премии "Оскар" Майкл Дуглас приехал в Украину. Он вместе с сыном Диланом уже успел посетить Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь, парк Владимирская горка, а также они посетили Андреевскую церковь.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook -страницу Управления туризма и продвижения Киевской городской государственной администрации рассказывает об этом подробнее.

Что известно

Так, знаменитость поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения РФ. Дуглас уже имел возможность посмотреть живописные виды Днепра, архитектурные сооружения, и почетный гость был приятно удивлен красотой украинского города.

Также он активно интересовался историческими событиями, которые проходили в Киеве.

В украинскую столицу мужчина прибыл с важной целью - актер примет участие в Саммите первых леди и джентльменов, который пройдет уже завтра, 12 сентября.

Майкл Дуглас в Киеве (Фото: facebook.com/gotokyiv)

Что известно о Дугласе и его позиции относительно войны в Украине

Дуглас учился в военной академии, а затем увлекся кинематографом и поступил в Калифорнийский университет на факультет драматического искусства.

Позже начал путь актерства, а также стал продюсером ленты Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки". Фильм с Джеком Николсоном в главной роли завоевал 5 "Оскаров" и был признан "Лучшим фильмом года".

Что касается личной жизни, то первой женой Майкла была дочь австрийского дипломата Диандра Лукер, с которой он расстался. В этом браке у них родился сын Камерон.

Дугласу 79 лет (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Второй и нынешней избранницей актера стала британская актриса Кэтрин Зета-Джонс, и разница между ними в возрасте - 25 лет.

В этом браке у них родилось двое детей: сын Дилан, с которым актер приехал в Киев, и дочь Кэрис.

В августе 2013 года Дуглас заявлял, что хочет развестись с Зетой Джонс на фоне того, что не в состоянии терпеть "глобальную депрессию, ярко выраженную из-за проблем со здоровьем у Кэтрин". Однако спустя три месяца пара возобновила отношения, и после они четко дали понять, что им удалось достичь взаимопонимания друг с другом.

Актер и его избранница Кэтрин Зета-Джонс (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Что касается позиции Дугласа относительно войны в Украине, то он активно поддерживает украинцев, как можно понять.

Ранее актер вручал награду PEN/Barbey Freedom to Write Award жене и дочери незаконно заключенного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко Екатерине.

Тогда на дорожке звезда появился в классическом костюме, а в нагрудном кармане у него был вязаный платок в виде сине-желтого флага Украины. Также в руках Дугласа была табличка Stand With Vladislav Yesypenko! #Ukraine