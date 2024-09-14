"Суть остается одинаковой": Иван Люленов высказался о большом православном празднике

Сейчас Ваня развивает карьеру певца, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами и изучает "солов'їну". И хотя украинский и румынский языки совсем не похожи, нас объединяет религия - православие. Поэтому много общего в культуре и быту.

Актер и юморист Иван Люленов проживает в Украине уже около 10 лет. Он приехал вместе с комедийной командой "Стояновка" из Молдовы, чтобы выступить в "Лиге смеха".

За кулисами шоу "єПитання", которое выходит каждую среду в 20:00 на Новом канале, артист рассказал РБК-Украина (проект Styler) о схожести между традициями в Молдове и Украине.

"Первое, что приходит в голову, - Пасха. У нас также принято ходить в церковь, святить паску, красить яйца и соблюдать другие обряды, создающие особую атмосферу. В частности, этот день начинается с того, что мы просыпаемся еще до восхода солнца и начинаем готовиться к церкви: собираем паски, пасхальные яйца и другие блюда, которые собираемся святить. Как по мне, такой своеобразный ритуал передает ощущение спокойствия и духовного вознесения", - рассказал Ваня.

С Пасхой у телезвезды связаны только теплые воспоминания.

"Помню, как в детстве ходил в церковь с родителями на Пасху. Был такой семейный поход: мы все собирались вместе, несли корзины с едой, а после службы праздновали всей семьей дома", - вспоминает Люленов.

С годами эта традиция осталась, хоть и в несколько измененном виде.

"Теперь я сам участвую в приготовлении, а с девушкой мы каждый раз готовим что-то новое. В прошлом году, например, решили попробовать испечь собственные паски. Это был интересный опыт, потому что сначала не знали, как правильно, но все же получилось очень вкусно", – говорит он.

А окрашивание яиц, говорит юморист, - "это вообще отдельная история".

"Выбираем разные цвета, рисуем узоры, иногда используем бабушкины рецепты для натуральных красителей. Вообще Пасха всегда приносит ощущение тепла, семейства и надежды. И хотя украинские и молдовские традиции могут немного отличаться, суть остается одинаковой - это время, когда мы объединяемся, благодарим за все, что имеем, и смотрим вперед с верой и оптимизмом", - резюмировал он.