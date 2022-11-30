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Появились фото с самого большого пункта незламності в Киеве: что там есть и какой график

В Киеве появился самый большой пункт незламності (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В ТРЦ "Ривер Мол" развернули "Пункт незламності", который стал самым большим среди всех в Киеве. Локация работает каждый день и может принять всех желающих.

Какой график работы и условия в самом большом пункте столицы - читайте ниже в Styler.

Чем обеспечивает самый большой "Пункт незламності"?

Во время отключения электропитания торговый центр работает на автономном питании. Это означает, что все желающие могут туда прийти, чтобы погреться, поесть, подзарядить гаджеты и поработать.

И в большинстве своем посетители приходят именно за этим.

Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

При переходе на автономное электроснабжение возможно отключение питания на 10-15 минут.

Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

"Пункт несокрушимости" в ТРЦ работает ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу Днепровская набережная, 12.

Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)

Напомним, что в Киеве уже открыто 430 "Пунктов несокрушимости". По словам мэра города Виталия Кличко, к развертыванию готовят еще 100 локаций.

В Украине также обновили предварительно созданную карту со всеми "Пунктами незламності". Смотрите, что на ней изменилось.

Ранее мы тоже показывали, как выглядят столичные пункты обогрева.

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Киевпункти незламності