Появились фото с самого большого пункта незламності в Киеве: что там есть и какой график

В ТРЦ "Ривер Мол" развернули "Пункт незламності", который стал самым большим среди всех в Киеве. Локация работает каждый день и может принять всех желающих.
Какой график работы и условия в самом большом пункте столицы - читайте ниже в Styler.
Во время отключения электропитания торговый центр работает на автономном питании. Это означает, что все желающие могут туда прийти, чтобы погреться, поесть, подзарядить гаджеты и поработать.
И в большинстве своем посетители приходят именно за этим.
Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
При переходе на автономное электроснабжение возможно отключение питания на 10-15 минут.
Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
"Пункт несокрушимости" в ТРЦ работает ежедневно с 10:00 до 21:00 по адресу Днепровская набережная, 12.
Так выглядит самый большой "Пункт незламності" (фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua)
Напомним, что в Киеве уже открыто 430 "Пунктов несокрушимости". По словам мэра города Виталия Кличко, к развертыванию готовят еще 100 локаций.
В Украине также обновили предварительно созданную карту со всеми "Пунктами незламності". Смотрите, что на ней изменилось.
Ранее мы тоже показывали, как выглядят столичные пункты обогрева.