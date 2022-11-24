В Киеве развернут около 500 "пунктов несокрушимости": какие условия и адреса

В Киеве развернут примерно 500 "пунктов несокрушимости" для защиты жителей и гостей столицы во время чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации ( КГГА ).

Какие условия в "пунктах несокрушимости"

Отмечается, что все такие объекты будут снабжены главными базовыми услугами:

электричеством,

теплом,

водой,

мобильной связью,

интернетом через StarLink,

первой медицинской помощью,

комнатами "матери и ребенка".

Что есть в "Пунктах несокрушимости" (фото: nezlamnist.gov.ua)

Где их найти

Информацию об их расположении можно узнать в районных военных администрациях, органах местного самоуправления или по ссылке https://nezlamnist.gov.ua/

В одном таком пункте, в зависимости от условий, сможет одновременно находиться от 40 до 500 человек, причем нет никаких ограничений по времени пребывания.

"Военное руководство города призывает бизнес приобщаться к инициативе и создавать на базе своих заведений пункты обогрева. Это в будущем разгрузит "Пункты несокрушимости" и позволит большему числу жителей получить защиту в случае чрезвычайной ситуации", - сообщают в КГГА.

Отметим, что в настоящее время такие объекты разворачиваются по всей Украине. По состоянию на конец 23 ноября количество уже открытых пунктов составило 3024. Создаются "пункты несокрушимости" в связи с вражескими ракетными атаками по Украине и массовым обесточиванием по всей стране.