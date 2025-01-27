Появилась новая зашифрованная монета: почему она станет хитом у коллекционеров

Ко Дню внешней разведки Украины, который отмечается 24 января, Национальный банк представил уникальную памятную монету. Чем она непохожа на любые другие и почему за ней непременно будут охотиться коллекционеры?

Памятная монета "Служба внешней разведки Украины"

Ко Дню внешней разведки Украины, который отмечается 24 января, Национальный банк презентовал памятную монету "Служба внешней разведки Украины". Торжественное событие состоялось при участии Председателя НБУ Андрея Пышного и Председателя Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Олега Иващенко.

Эта монета посвящена важному ведомству, которое играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности через получение стратегической информации. Она символизирует вклад украинской разведки в оборону суверенитета и поддержку международного имиджа государства.

Буклеты в честь новой монеты (фото: НБУ)

Уникальный дизайн аверса монеты

На аверсе монеты в центре изображен крест - основной элемент символики Службы внешней разведки Украины. В середине креста размещен Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезубец), обрамленный латинским девизом OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").

Дополнительный символизм добавляют контуры карты мира, которые указывают на глобальную деятельность украинской разведки. Особой деталью является азбука Морзе, что по периметру кодирует название службы, дублированное в нижней части аверса. Такой дизайн не только демонстрирует изящество, но и отражает ценности ведомства: правду, профессионализм и защиту.

Аверс новой монеты (фото: НБУ)

Зашифрованное послание на реверсе

Реверс монеты украшен стилизованным трезубцем, окруженным зашифрованным текстом. Для создания этого кода использован шифр Украинской Повстанческой Армии и специальное кодовое слово, выбранное службой.

Текст содержит цитату одного из выдающихся украинских политических деятелей, которую специалисты по дешифровке могут расшифровать в рамках объявленного конкурса.

Расшифрованное послание планируется опубликовать через шесть месяцев после введения монеты в обращение. Конкурс позволяет привлечь общественность к взаимодействию со службой и популяризировать ее деятельность среди населения.

Монета как ценный сувенир

Памятная монета "Служба внешней разведки Украины" имеет номинал 5 гривен и изготовлена из нейзильбера. Выпущена она ограниченным тиражом в 75 000 экземпляров, каждый из которых имеет сувенирную упаковку.

Монета введена в обращение 23 января 2025 года, став не только финансовым средством, но и предметом коллекционирования. Ее значение заключается не только в материальной ценности, но и в напоминании о важности службы, которая работает для защиты интересов Украины.

Зашифрованные британские 2 фунта (фото: dharwadsciencecentre.org)

Какие еще монеты имели скрытые ссылки?

Еще одним из очень редких примеров таких монет является британская монета номиналом два фунта, которая имеет скрытое послание, посвященное Второй мировой войне. На ее гурте с помощью азбуки Морзе выгравированы цифры "1945" - год завершения войны.

Это изящное напоминание о важном вкладе криптографов, чьи усилия сыграли решающую роль в победе союзников. Одним из самых известных мест, где работали эти специалисты, был Блетчли-Парк - центр дешифровки во время войны. Такой дизайн монеты не только отдает дань уважения героям в тени, но и подчеркивает значение инноваций в криптографии того времени.