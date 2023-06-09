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8 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет

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Пятница 09 июня 2023 09:02
8 профессий, которые точно не исчезнут в ближайшие 100 лет Какие профессии точно не исчезнут в ближайшие 10 лет (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Развитие технологий никогда не прекращается - с каждым годом появляются новые инженерные системы, а старые совершенствуются для облегчения жизни обычного человека. Однако есть список профессий, в которых заменить человека сложно, а то и невозможно.

О том, какие профессии точно не исчезнут в ближайшие 100 лет, читайте в материале ниже.

Врачи

Независимо от технологических изменений, люди будут всегда нуждаться в медицинской помощи и профессиональном лечении. Поэтому эта профессия никуда не денется не только через 100 лет, но и вообще никогда не исчезнет!

Специалисты по информационной безопасности

В мире, где э-данных становится все больше, специалисты по информационной безопасности играют важную роль в защите конфиденциальной информации и борьбе с киберпреступностью.

Инженеры

Темпы застройки и разработки городов и населенных пунктов будут только расти. А с развитием технологий, строительства и реконструкции инфраструктуры потребность в профессиональных инженерах и архитекторах будет оставаться постоянной.

Финансовые консультанты

Управление финансами является необходимым навыком для многих людей, поэтому финансовые консультанты будут продолжать помогать в планировании финансовых целей и инвестициях еще много лет. Естественно, если мир не превратится в утопию, где будет действовать только натуральный обмен продуктами.

Адвокаты

Правовые вопросы и конфликты, к сожалению, будут существовать всегда. Поэтому адвокаты будут оставаться необходимыми для защиты прав людей и предоставления юридической помощи.

Учителя

Знания и образование, убеждены эксперты разных отраслей, всегда будут цениться. И именно педагоги играют и будут играть ключевую роль в передаче знаний молодому поколению.

Психологи

Здоровье и благополучие людей будут оставаться приоритетом номер один в течение будущих веков. Поэтому психологи будут нужны для оказания психологической поддержки и лечения различных психических проблем общества - каким бы развитым оно ни было.

Профессиональные спортсмены

Спорт и развлечения всегда будут оставаться популярными, поэтому профессиональные спортсмены будут продолжать пользоваться большим спросом. Фраза "хлеба и зрелищ" существует уже тысячелетиями. Так почему она должна кануть в Лету в будущем?

Раньше мы писали, кого сейчас ищут на рынке труда, и какие предлагают зарплаты.

Также читайте, куда легко берут людей без документов и бывших приговоренных к работе.

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