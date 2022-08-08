Як знайти роботу без досвіду і резюме в Україні: тримайте 10 вакансій

В умовах війни в Україні дуже важко знайти роботу. Багато компаній скоротили співробітників або урізали їм зарплату. Але не потрібно впадати у відчай, на ринку праці є вакансії і для тих людей, у яких немає потрібного досвіду і навіть резюме.

На сайті Work.ua розповіли, на яку зарплату може розраховувати людина без спеціальних знань.

Інтерв'юер

Компанія Bauer шукає інтерв'юера в Києві, для проведення опитування населення та внесення інформації в анкети. Для шукачів без досвіду роботодавець проводить навчання.

Умови роботи. Робота в торговому центрі або на відкритому повітрі. Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць. Гнучкий графік: зміни з 10:00 до 15:00 або з 15:00 до 20:00.

Скільки платять? 12 000-15 000 грн, ставка і бонуси

Викладач навчального центру

Компанія "ЯвКурсі" шукає в Києві викладача, який склав ЗНО з математики або української мови не менше ніж на 180 балів і готовий підтвердити, що його знання за роки стали тільки якісніше. У компанії вже є готові плани уроків і домашніх завдань, вона не вимагає від кандидата досвіду, а готова його надавати.

Умови роботи . Робота за контрактом, безкоштовне навчання сучасним методам викладання та прогресивним методикам підготовки до сертифікаційних іспитів. Викладачеві допомагатимуть наставники, тімліди та експерти. Графік - гнучкий, дозволить поєднувати навчання з роботою.

Скільки платять? Викладач може отримувати від 4 000 грн до 26 000 грн (одне заняття коштує 333 грн). Все залежить від навантаження.

Телекомунікаційна компанія Vodafone шукає оператора телефонних продажів у Львові. В обов'язки працівника буде входити продаж по телефону послуг і тарифів наявним клієнтам компанії і формування кращого клієнтського досвіду під час і після продажу. Від кандидата очікується вища або незакінчена вища освіта і відповідність корпоративним цінностям компанії, вміння грамотно і чітко говорити.

Умови роботи. Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, прозора система винагород, тренінги, корпоративні та спортивні заходи, Медичне страхування та корпоративний мобільний зв'язок.

Скільки платять? 10 500-17 500 грн

Компанія Blest в пошуку вантажника на склад у Броварах. В обов'язки працівника входитимуть навантаження і вивантаження авто, переміщення товару і матеріалів по складу.

Умови роботи . Графік роботи: з 9:00 до 18:00, в суботу — з 9:00 до 12:00. Виплата зарплати 1 раз на місяць. Трансфер на виробництво вранці з м. Лісова і ввечері на м.Лісова або по маршруту.

Скільки платять? 9 000-17 000 грн

Оператор-працівник вишивального обладнання у Львові

У Львові шукають оператора-працівника вишивального обладнання з бажанням та вмінням швидко навчатися. Для цієї вакансії необхідно мати хороший зір. Новачкам надається навчання. В обов'язки працівника буде входити запуск в роботу обладнання, управління машиною, правильне рішення завдань, підтримання чистоти та уважне виготовлення продукції.

Умови роботи . Повна зайнятість, робота позмінна.

Зарплата: 15 000-30 000 грн

Продавець у Кам'янському

Мережа магазинів "Українські ковбаси" в Кам'янському шукає продавця. Від кандидата очікується якісне і ввічливе обслуговування, підтримання порядку і чистоти робочого місця, контроль термінів зберігання і реалізації продукції.

Умови роботи. Оплачуване стажування, офіційне працевлаштування, гнучкий робочий графік.

Плативши від 10 до 15 тисяч гривень.

Компанія DTEK шукає різноробочого в Синельникове для роботи в Павлограді. Роботодавець забезпечить працівника житлом.

Умови роботи . Офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет та часткова компенсація, доставка на робоче місце, Медичне страхування коштами підприємства, змінний графік роботи, повна зайнятість.

Плативши близько 15 тисяч гривень.

Торговий представник у Сарнах

У Сарнах шукають торгового представника для продажу побутової хімії та косметики, а також корму для тварин. Працівник виконуватиме наступні обов'язки: робота з існуючою клієнтською базою, пошук та підключення нових клієнтів, покращення кількісної та якісної дистрибуції, збір коштів, контроль та виконання плану, звітність.

Умови роботи. Роботодавець надає компенсацію за мобільний зв'язок, видає планшет з мобільним інтернетом, надає систематичне навчання по продукту і технікам продажів.

Зарплата 15 000 грн, ставка + %

Спеціаліст з обслуговування комп'ютерної техніки у Тячеві

У місті Тячів ТОВ "КТС" шукає спеціаліста з обслуговування комп'ютерної техніки. Основними обов'язками на посаді будуть: встановлення та налаштування комп'ютерного та контрольно-касового обладнання у клієнтів, сервісне обслуговування обладнання та програмного забезпечення, консультація та підтримка користувачів.

Роботодавець очікує від кандидатів знання ПК і периферійної техніки, наявності водійського посвідчення категорії "В" і вміння приймати рішення в критичних ситуаціях.

В умови роботи входить можливість надання автотранспорту.

Скільки платять? 10 000-15 000 грн, ставка + %

Складальник склопакетів у Тернополі

Збирача склопакетів шукають у Тернополі. Обов'язки працівника: поопераційна робота в цеху з ручним інструментом і автоматизованими верстатами. Роботодавець очікує дисциплінованого і відповідального кандидата без медичних протипоказань до роботи.

Умови роботи. Графік роботи: понеділок-п'ятниця з 8: 00 до 18: 00. Компанія забезпечує безкоштовне транспортування до місця роботи, проживання для іногородніх і комплексне харчування.

Скільки платять? 10 000-15 000 грн, в залежності від виробітку.