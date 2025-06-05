"Он не предатель": мать певца из Украины сделала заявление о его российском паспорте

Недавно вокруг шоумена и певца Александра Реввы разгорелся скандал из-за его российского паспорта. Мать экс-украинца, которая живет в оккупированном Донецке и известна своей пророссийской позицией, впервые прокомментировала ситуацию. Она заверила: ее сын - "хороший парень", а не предатель.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью женщины российскому СМИ.

С чего начался скандал

Ревва, которого большинство знают псевдонимом Артур Пирожков, родился в Донецке. В начале полномасштабного вторжения РФ заявлял о необходимости мира и исчез из российского инфопространства.

Российская пресса тогда писала, что артист уехал в Испанию, где имеет недвижимость. Но в 2025-м он вернулся в РФ, возобновил свою деятельность и якобы подал документы на российский паспорт.

Это вызвало волну возмущения даже у российских публичных лиц. Актриса Яна Поплавская удивилась: "Так он еще и не был гражданином России?!" - комментируя факт подачи Реввой документов на гражданство только в мае 2025 года.

Александр Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)

Что говорит мать Реввы

Сама мать шоумена - Любовь Николаевна, которая проживает на временно оккупированной территории - считает критику сына несправедливой.

"Мой сын никуда из страны не уезжал, он хороший парень, живет и работает в России. Российское гражданство он действительно получил, но это было уже давно. Просто он сейчас пришел в МФЦ за новым паспортом", - заявила она в комментарии изданию kp.ru.

Она добавила, что Ревва "не предатель", а все выпады в его сторону - "выдумки и накрутки".

Что известно о матери Реввы

В том же интервью женщина пожаловалась на здоровье и рассказала о примирении с сыном после 20 лет конфликта.

"Не знаю, зачем он тогда начал эту войну со мной, наговорил глупостей. Наверное, накрутили, жена ревновала", - говорит она.

По ее словам, они возобновили общение после смерти отчима артиста.

"Саша сразу позвонил, поддержал. Сейчас помогает мне лечиться - даже связался с Еленой Малышевой, которая меня консультирует", - заявила мать певца.

Мать шоумена призналась, что мечтает снова увидеть своих внучек - Алису (17 лет) и Амели (12 лет), которых Александр воспитывает вместе с женой Анжеликой.

К слову, Любовь Ревва неоднократно появлялась в российских СМИ с позициями, одобряющими войну против Украины. Ее выступления часто включают антиукраинскую риторику. После вторжения 2022 года она отказалась покидать оккупированный Донецк, заявляя, что Украина ее не интересует.

Александр Ревва (фото: facebook.com/aleksandrrevvaofficial)