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Юрию Горбунову сделали операцию: что известно о состоянии продюсера

Юрий Горбунов высказался о своей травме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Катерина Собкова

Продюсер, ведущий и актер Юрий Горбунов показался на костылях на съемочной площадке своего нового фильма "Поезд в 31 декабря" - оказывается, недавно ему сделали операцию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий знаменитости для "ЖВЛ".

Что известно о травме Горбунова

В частности, известно, что это бытовая травма.

"Это бытовая травма. Домашняя, банальная, бытовая травма, но операцию пришлось отложить из-за того, что я снимался. Вот отснялся, сделали операцию. Как видите реабилитацию тоже прохожу на ногах, что не очень хорошо", - отметил артист.

К слову, реабилитация будет продолжаться еще несколько недель. Несмотря на это, Горбунов на костылях завершил съемки новогоднего фильма, который зрители увидят на больших экранах в 2025 году.

На видео этот момент можно посмотреть с 2:45:05.

 

Отметим, что недавно супруга Юрия Горбунова, телеведущая Катя Осадчая, тоже неожиданно показалась в больнице. Она не стала раскрывать подробностей, что именно случилось. Однако даже в условиях отключений света ей предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили лекарства.

О чем фильм "Поезд в 31 декабря" 

Семейная комедия от создателей комедийной кинотрилогии "Скажене весілля", которая выйдет в прокат 1 января 2025 года, рассказывает о любви, дружбе, приключениях украинцев и чудесах, которые случаются только в новогоднюю ночь.

На съемках фильма (фото: FILM.UA)

По сюжету проводник поезда Николай Иванович 31 декабря отправляется в свой последний служебный рейс, после которого должен выйти на пенсию. Он планирует спокойно провести новогоднюю ночь, ведь традиционно в это время поезда пусты. Однако в вагоне встречаются сбежавшая невеста, супруги на грани развода, гиперактивная беременная и бухгалтер-интроверт, с которым трудно найти общий язык. История набирает обороты, когда поезд неожиданно останавливается среди поля, что заставляет людей познакомиться поближе.

Во время съемочного процесса с коллегами (фото: FILM.UA)

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