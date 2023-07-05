RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известно

Юрий Луценко вернулся с фронта из-за инвалидности (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Экс-депутат Юрий Луценко, который после полномасштабного вторжения России в Украину пошел служить в ряды ВСУ, заявил, что вынужден покинуть армию из-за инвалидности.

Об этом Юрий сообщил на своей странице в Facebook.

Что известно об инвалидности Луценко

"Честью было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета. Теперь буду приближать Победу в качестве волонтера", - написал Луценко.

Также он отметил, что теперь будет приближать победу в качестве волонтера. При этом Юрий не уточнил, какую группу инвалидности врачи определили у него.

Юрий Луценко ушел из армии из-за инвалидности (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Экс-депутат дослужился до звания капитана

Напомним, что Луценко воевал под Киевом, на Николаевском и Донецком направлениях. С конца прошлого года брал участие в боях в Соледаре и Бахмуте. В феврале этого года получил звание "капитан". Юрий был командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов одной из частей ВСУ.

В апреле этого года экс-депутат часто делился боевыми фото и показывал последствия российских атак по Бахмуту.

Луценко дослужился до звания "капитан" (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раньше мы делились фото Юрия Луценко с фронта.

Недавно мы публиковали фото, как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий ЛуценкоВооруженные силы Украины