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Юрій Луценко йде з армії через інвалідність: що відомо

Юрій Луценко повернувся з фронту через інвалідність (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Екс-депутат Юрій Луценко, який після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов служити у лави ЗСУ, заявив, що змушений покинути армію через інвалідність.

Про це Юрій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Що відомо про інвалідність Луценка

"Честю було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", - написав Луценко.

Також він зазначив, що тепер буде наближати перемогу в якості волонтера. При цьому Юрій не уточнив, яку групу інвалідності лікарі визначили у нього.

Юрій Луценко пішов з армії через інвалідність (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Екс-депутат дослужився до звання капітана

Нагадаємо, що Луценко воював під Києвом, на Миколаївському та Донецькому напрямках. З кінця минулого року брав участь у боях у Соледарі та Бахмуті. У лютому цього року отримав звання "капітан". Юрій був командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів однієї з частин ЗСУ.

У квітні цього року екс-депутат часто ділився бойовими фото і показував наслідки російських атак по Бахмуту.

Луценко дослужився до звання "капітан" (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раніше ми ділились фото Юрія Луценка з фронту.

Нещодавно ми публікували фото, як зараз виглядає Бахмут із висоти пташиного польоту.

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Юрій ЛуценкоЗбройні сили України