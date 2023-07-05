Юрій Луценко йде з армії через інвалідність: що відомо

Що відомо про інвалідність Луценка

"Честю було служити в такій армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна - військова лікарська комісія встановила інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", - написав Луценко.

Також він зазначив, що тепер буде наближати перемогу в якості волонтера. При цьому Юрій не уточнив, яку групу інвалідності лікарі визначили у нього.

Юрій Луценко пішов з армії через інвалідність (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Екс-депутат дослужився до звання капітана

Нагадаємо, що Луценко воював під Києвом, на Миколаївському та Донецькому напрямках. З кінця минулого року брав участь у боях у Соледарі та Бахмуті. У лютому цього року отримав звання "капітан". Юрій був командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів однієї з частин ЗСУ.

У квітні цього року екс-депутат часто ділився бойовими фото і показував наслідки російських атак по Бахмуту.

Луценко дослужився до звання "капітан" (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)