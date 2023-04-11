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Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 16:10
Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео Юрий Луценко воюет с первых дней вторжения (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)
Автор: Дмитрий Войналович

Бывший народный депутат и генпрокурор Юрий Луценко сейчас воюет против российских захватчиков. Политик регулярно делился и продолжает делиться фотографиями, за которые его даже некоторые высмеивали, потому что не верили, что экс-нардеп может действительно пойти на фронт.

Где сейчас находится государственный деятель и как он выглядит сегодня - смотрите и читайте в материале Styler ниже.

Где сейчас Юрий Луценко

Сегодня Луценко является военнослужащим Сил ТРО ВСУ. Сражается на Бахмутском направлении.

На днях он написал в Facebook пост о том, что он "вырвался из киевского котла и присоединился к родному батальону ТРО, ведущему бои в Бахмуте".

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Вот так выглядит Юрий Луценко сегодня (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

А 9 апреля Луценко показал непосредственно последствия боев в Бахмуте.

На фотографиях и видео можно увидеть, что в почти полностью разрушенном россиянами городе цветут деревья - как символ жизни.

"Весна победит тьму. Бахмут борется. Слава ВСУ!" - написал Юрий.

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Бахмут по состоянию на данный момент (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

На видео из города слышны звуки взрывов и выстрелов.

А так смотрится дорога на подъезде к Бахмуту.

На этот город Донецкой области, героически защищаемый украинскими воинами, сегодня больно смотреть...

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Но наши военные не намерены сдавать населенный пункт!

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

В феврале Луценко был назначен командиром взвода ударных дронов (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения Луценко записался в ряды терробороны Киева.

Затем воевал на Херсонском направлении.

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Юрий Луценко на войне с первых дней вторжения (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

С конца прошлого года он служит в Бахмуте и Соледаре в звании капитана и является командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов одной из частей ВСУ.

Стало известно, где сейчас Юрий Луценко. Он показал красноречивые фото и видео

Военное звание Луценко - капитан (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, на днях в Генштабе показали, как боевой вертолет наносит удары по оккупантам.

Ранее мы рассказывали, что 7-летняя украинка купила для воинов ВСУ 4 авто, дроны и Starlink, делая веночки.

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Юрий Луценко Бахмут Война России против Украины