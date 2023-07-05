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Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известно

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Среда 05 июля 2023 16:27
Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известно Юрий Луценко вернулся с фронта из-за инвалидности (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Экс-депутат Юрий Луценко, который после полномасштабного вторжения России в Украину пошел служить в ряды ВСУ, заявил, что вынужден покинуть армию из-за инвалидности.

Об этом Юрий сообщил на своей странице в Facebook.

Что известно об инвалидности Луценко

"Честью было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета. Теперь буду приближать Победу в качестве волонтера", - написал Луценко.

Также он отметил, что теперь будет приближать победу в качестве волонтера. При этом Юрий не уточнил, какую группу инвалидности врачи определили у него.

Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известноЮрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известноЮрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известноЮрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известноЮрий Луценко ушел из армии из-за инвалидности (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Экс-депутат дослужился до звания капитана

Напомним, что Луценко воевал под Киевом, на Николаевском и Донецком направлениях. С конца прошлого года брал участие в боях в Соледаре и Бахмуте. В феврале этого года получил звание "капитан". Юрий был командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов одной из частей ВСУ.

В апреле этого года экс-депутат часто делился боевыми фото и показывал последствия российских атак по Бахмуту.

Юрий Луценко уходит из армии из-за инвалидности: что известноЛуценко дослужился до звания "капитан" (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Раньше мы делились фото Юрия Луценко с фронта.

Недавно мы публиковали фото, как сейчас выглядит Бахмут с высоты птичьего полета.

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