Юристы объяснили, как восстановить утраченные документы на недвижимость

Многие украинцы из-за войны потеряли документы на недвижимость, а без них невозможно получить компенсацию за поврежденное жилье. Но документы о праве собственности можно восстановить.

О том, как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на группу "Ти же юрист" в Telegram .

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

"Дубликаты утраченных документов, вы можете получить у того же нотариуса, где вы получали оригиналы", - объясняют юристы.

Дубликаты каких документов может выдать нотариус:

договор купли-продажи

договор дарения

договор мены

свидетельства о наследстве по закону или завещанию

"Если вы не помните, какой именно нотариус проводил регистрацию вашего документа, вы можете получить платную справку из Реестра на сайте Минюста, содержащую информацию о дате регистрации и нотариусе, который ее соверршил", - говорят специалисты.

ЦНАПы могут выдавать дубликаты свидетельства о приватизации недвижимого имущества. В них следует уточнить, какие документы нужно предоставить, чтобы вам выдали дубликаты.

Также следует обратить внимание на дату получения оригинала свидетельства о праве собственности. Если оно датируется от января 2013 года, то Госреестр содержит все необходимые сведения. Именно эти данные и становятся основаниями для осуществления юридических сделок с недвижимостью. Поэтому при наличии сведений в реестре владельца не могут ограничить права распоряжения имуществом.

Получить дубликат свидетельства, которое выданное до 2013 года сложнее. Необходимо получить доступ к сведениям из Реестра прав собственности на недвижимое имущество. Наличие копии утраченного документа ускорило бы этот процесс. Восстановить документы могут также помочь архивы БТИ.

Что делать в случае отказа

Если вам отказали в оформлении документов на право собственности или в получении дубликата, нужно обращаться в суд, чтобы решить этот вопрос.

К заявлению в суд нужно добавить письменный отказ нотариуса или другого органа, выдающего документы на право собственности.