ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит

Воскресенье 17 декабря 2023 09:32
UA EN RU
Как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит Как восстановить водительское удостоверение (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые потеряли свое водительское свидетельство, могут подать заявку на его восстановление онлайн, или же лично обратиться в сервисный центр МВД. Срок восстановления занимает до 10 рабочих дней, еще 5 занимают логистические услуги.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра Украины.

Как восстановить водительское удостоверение в сервисном центре

Сделайте предварительную запись, в назначенное время обратитесь в сервисный центр МВД и предоставите необходимые документы - паспорт с отметкой о месте регистрации или вида на жительство, а также идентификационный номер.

Если водительские права у владельца украли, то при восстановлении документа нужно предоставить справку из полиции. Во время действия военного состояния медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством не является обязательным требованием.

Восстановление водительских прав стоит 311 грн за бланк и админуслугу.

Как восстановить удостоверение онлайн

Зайдите в приложение "Дія" или в Электронный кабинет водителя и выполните следующие действия:

  • авторизуйтесь
  • заполните все поля
  • оплатите услугу
  • выберите способ получения

Восстановленный документ можно получить в сервисном центре МВД или в отделении Укрпочты. Логистические расходы почтовым перевозчиком стоят 294 грн. Также можно заказать курьерскую доставку.

Срок предоставления услуги: 10 рабочих дней идет на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги.

Если восстановление документа заказывали через "Дію", то его можно получить в сервисном центре МВД.

Если удостоверение водителя утрачено за границей, то выдача нового осуществляется на общих основаниях в сервисном центре МВД.

Ранее мы писали о том, на какие 4 вопроса полиции не стоит отвечать водителям.

Читайте также о том, как влияет алкоголь на вождение и какой можно получить штраф.

Читайте РБК-Украина в Google News
Водительские права советы водителям