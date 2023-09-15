Что делать, если в школе ребенка требуют сдать деньги на ремонт: платить или нет?

Наступил новый учебный год и очень часто в начале осени с родителей детей требуют сдать деньги на "ремонт школы". Родительские комитеты часто запугивают, что без этих финансов нельзя обойтись.

Можно ли не сдавать деньги, и что за это будет, объясняют на образовательном портале " Нова Українська школа ".

Так нужно ли сдавать деньги ремонт?

Ответственность за ремонт в учебном заведении лежит на местных властях, которые являются его владельцем и владельцем.

Поэтому директор школы обязан ежегодно обращаться в управление образования, подчиненное учебному заведению с запросом на финансирование ремонтных работ и других нужд.

"В основном школы в Украине находятся в коммунальной собственности, только 1,5-2% являются частными, и только десяток - государственными", - говорится в материале НУШ.

Владелец школы продолжает составлять смету нужд учебных заведений, которые находятся под его управлением. Ремонт в учебном заведении может производиться только специализированная компания с соответствующей лицензией, а родители детей не имеют права вмешиваться в управление коммунальной собственностью.

До того, как сдавать средства, родителям советуют спросить руководителя школы, были ли бюджетные запросы по ремонту.

Собирать деньги с родителей противоречит закону

Вместе с тем, в большинстве случаев такие вымогательства скрывают под благотворительностью, которая необходима школе. То есть дальше ваши средства идут на приобретение определенной мебели, ремонт класса или школы.

Однако это незаконно, ведь все деньги учебным заведениям должно выделять государство.

Если вы не хотите сдавать деньги, это ваше законное право и никакие санкции к вам никто не может применить, ведь прав у учителя или директора заведения таких нет.