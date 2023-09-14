МОН советует проводить психологические минутки в школах: для чего это необходимо

Министерство образования и науки Украины рекомендует проводить психологические минутки в школах. Это должно снять стресс и настроить учеников на урок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо МОН .

Как говорится в письме, полномасштабная война РФ против Украины критически влияет на состояние психологического здоровья участников образовательного процесса и непосредственную организацию обучения. За последний год ухудшилось психологическое состояние соискателей образования. Почти вдвое по сравнению с началом февраля 2022 увеличилось количество учеников/учениц, которые чувствуют себя тревожно, напряженно, в полтора раза - устало.

МОН рекомендует учителям во время урока внедрять психологические минутки, которые помогут учениками справиться со стрессом и его последствиями, эмоционально настроить на урок, на плодотворную работу, благодаря чему будет создаваться благоприятная атмосфера, которая позволит детям расслабиться, снять эмоции. психоэмоционального комфорта, являющегося естественным механизмом стабилизации.

"Регулярное внедрение психологических минуток в удобное время и удобном случае поможет соискателю образования стать более спокойным, уравновешенным, а также позволит лучше понять свои чувства. Учитель должен сам определить, когда и в какое время провести психологическую минутку", - говорится в письме.

МОН рекомендует для практического использования учебно-методическое пособие "Психологическая минутка". Пособие содержит 108 коротких, но эффективных видеотренингов.

Напомним, в Министерстве образования спрогнозировали, что 80-85% украинских школ смогут начать учебный год в смешанном формате или очно.

При этом большинство опекунов (63%), чьи дети или внуки учатся в школах, не поддерживают дистанционный формат обучения во время войны. Тот факт, что учебные заведения оснащены безопасными и оборудованными убежищами, не отразился на уровне поддержки дистанционного образования среди опекунов.