"Закон запутал многих людей". Юрист развенчала распространенный миф об отсрочке от мобилизации

Мобилизация в Украине не прекращается с 24 февраля 2022 года. Но несмотря на это, в обществе до сих пор существует много мифов по этому вопросу. Одним из них является то, что все осужденные, подозреваемые и обвиняемые освобождаются от военной службы. На самом деле, это не так.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в Telegram.

Откуда взялся миф об увольнении от службы обвиняемых и подозреваемых

Право на отсрочку устанавливается статьей 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Эта статья не дает права на отсрочку людям со статусом подозреваемого или обвиняемого.

"Но законодательство запутало многих людей. В статье 17 о военных обязанностях и военной службе (этот закон не регулирует нормы мобилизации - Ред.) предусмотрена отсрочка от срочной службы тем, кому объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения или в отношении которых рассматривается уголовное дело", - говорит адвокат Кристина Очкур.

Юрист отмечает, что в законе нет оснований во время мобилизации для отсрочки для этих категорий граждан.

"Напротив 335 статья предусматривает, что можно остановить судебное производство по делу, когда обвиняемый мобилизован в ряды ВСУ", - добавляет правозащитница.

Также она отмечает, что не все, кто имеет уголовную статью, могут подлежать увольнению от мобилизации.

"Те, кто совершил преступления, касающиеся национальной безопасности и тяжкие, либо особо тяжкие преступления, то такие граждане исключаются из военного учета. Но если вы ранее были осуждены за совершение уголовного проступка, не тяжкого преступления и освобождены от отбывания наказания, то вас могут мобилизовать", - говорит адвокат.

Напомним, что сейчас Верховная Рада рассматривает законопроект о мобилизации. Он уже прошел первое чтение. Далее - второе чтение и подпись президента.