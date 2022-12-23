Юпитер перешел в знак Овна. Кому повезет в это особенное время

В конце декабря Юпитер изменил свое положение и переместился в другой знак зодиакального круга. Произошло это 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, и продлится до середины мая 2023 года. Что готовит нам это особенное время и кому повезет больше всего?

Об этом рассказала астропсихолог Алена Лисна, дающая важные советы в личном Instagram-блоге.

Что обещает переход Юпитера в Знак Овна?

Находясь в Рыбах, он учил нас глубже смотреть на происходящее, искать ответы внутри. Не винить, а делать выводы, расширять свои внутренние границы, слушать внутренний голос. Юпитер в Рыбах обучал милосердию и духовности. Многое было завязано на теме благотворительности.

За прошедшее полугодие Юпитер ненадолго заходил в Знак Овна, когда было ретроградное движение планеты. Юпитер – планета длинная, двигается небыстро. Смена энергий на ближайшие полгода обеспечена.

После перехода в знак Овна нас ждут особые изменения.

Если раньше мы концентрировались на поиске внутренней гармонии, то сейчас будет время активных действий. За что отвечает Юпитер?

За авторитеты, новые знания, возможность менять жизнь. Появятся новые учителя, за которыми захотят следовать. Это отличное время проявлять свои лидерские качества. Хорошее время для того, чтобы наладить связи с иностранцами, путешествовать, узнавать новые культуры.

Юпитер в Овне может дать резкие смены стратегий. Договоренности могут переигрываться, окончательные решения пересматриваться. Какая-то волна резкости и бескомпромиссности будет наблюдаться во многих областях жизни. Могут происходить разборки в элитарных кругах, тенденции к смене власти на разных уровнях. Это могут быть и смены начальства на работе, и руководства каких-либо стран. Тенденции к переворотам.

Юпитер считается планетой расширителем. И что именно он будет расширять – возможности или проблемы для каждого зависит от того, как человек проживает свою натальную карту.

Кому повезет в этот период?

Тем, кто готов активно действовать. Выявлять инициативу и идти в расширение. Юпитер в Овне будет на стороне людей, которые привыкли принимать решения быстро и радикально меняться, если этого требуют обстоятельства. Тем, кто не боится идти в новое и не боится скорости.

Астропсихолог подытожила, что в ближайшее время нас ждут перемены.