Таро-гороскоп на 5 сентября: Овны получат щедрую награду, а у Раков начнется новая жизнь

В четверг, 5 сентября, Овны получат повод для радости, Раки смогут начать все с чистого листа, а Стрельцы окажутся перед непростым выбором. Этот день готовит немало сюрпризов, приятных и не очень.

Что сулит Таро-гороскоп на четверг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вскоре вы сможете получить награду. Помните о том, что тяжелый труд и упорное движение к цели рано или поздно принесут свои плоды. Главное - дождаться.

Телец

В четверг скандалы будут преследовать вас по пятам. Избежать конфликтов очень сложно, вам придется давать отпор и отстаивать свою позицию. Не бойтесь бороться за свое счастье.

Близнецы

Уже 5 сентября вы сможете наполнить свою жизнь яркими красками. Возможно, вам стоит отправиться в путешествие, соглашайтесь на авантюры и не отказывайтесь от новых впечатлений.

Рак

Скорее всего, в этот день вы можете понять, что не очень довольны своими достижениями. И если дело, которому вы отдали все свое время, не приносит желаемого, пора с этим что-то делать, начните новую жизнь.

Лев

В четверг вы рискуете взять на себя слишком много дел. И это приведет к тому, что уже к вечеру вы сильно устанете. Не стоит взваливать на свои плечи все и сразу, разделите свои обязанности с окружающими.

Дева

Прислушивайтесь к своей интуиции. Вы можете найти причину своих неудач и ловко обойти новые ловушки, которые расставили враги. Будьте бдительными и осторожными.

Весы

Не стоит критиковать тех, кто рядом с вами. Научитесь замечать не только минусы, но еще и плюсы. Так вы сможете более справедливо оценивать события и поступки других людей.

Скорпион

Любовные приключения могли вас сильно увлечь. Постарайтесь восстановить баланс, помните о работе и друзьях, которые очень ждут вашего внимания. Не стоит с головой нырять в омут страсти и романтики.

Стрелец

В четверг вы можете оказаться перед непростым выбором. Скорее всего, вам придется задуматься о том, с кем вы будете покорять новые вершины. Не все друзья смогут идти дальше, кого-то стоит оставить в прошлом.

Козерог

Придерживайтесь своих планов, однако не стоит слишком огорчаться, если что-то нарушит ваши графики. Вам не нужно бояться непредвиденных обстоятельств, ведь они вам никак не навредят.

Водолей

5 сентября вы можете сильно огорчиться. Вероятно, вам придется попрощаться с людьми, которыми вы очень дорожили. Не позволяйте грусти себя поглотить, отпустите прошлое.

Рыбы

В этот день вам стоит быть очень внимательными. Судьба даст вам важный знак, однако его можно не заметить. Постарайтесь не упустить возможность и предотвратить плохие события.