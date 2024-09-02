Лунный календарь стрижек на сентябрь. Когда менять прическу и красить волосы, чтобы привлечь удачу

С наступлением осени многим хочется обновить прическу, примерить новый цвет волос и просто что-то в себе изменить. И в этом поможет лунный календарь, благодаря которому вы узнаете лучшие и худшие дни для похода к парикмахеру.

Когда можно красить и стричь волосы в сентябре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Joy Pup .

Когда стричься в сентябре - лучшие даты

Запишитесь к парикмахеру на 3, 5, 8 или 10 число, если вы хотите избавиться от всего старого и буквально "состричь" свои неудачи. Дни будут максимально благоприятными.

Кроме этого 12, 14, 16, 19 и 21 сентября поход на стрижку принесет успех. Волосы могут стать здоровее и красивее. Также в эти дни вы можете решиться на кардинальные перемены.

В конце месяца, 25, 27 и 29 числа, вы тоже можете удачно подстричься. Лунный календарь сулит большую удачу и немало позитивной энергии тем, кто обновит прическу в эти даты.

Лучшие дни для стрижки в сентябре (иллюстрация: freepik.com)

Когда можно красить волосы - лунный календарь на сентябрь

3 сентября максимально удачным тонирование в светлые и яркие цвета, это поможет вам найти баланс и поверить в свои силы. А 5 числа стоит записаться к стилисту по волосам, если вы хотите закрасить седину и просто обновить цвет.

8 и 19 сентября особенно удачными будут кардинальные перемены, а вот 11 сентября стоит краситься в темный.

Кроме этого, удачные дни для окрашивания в сентябре таковы:

14 сентября - осветление или блонд

16 числа - любое окрашивание

19 и 20 сентября - если вы хотите добавить волосам теплые, натуральные или насыщенные оттенки

21 и 23 числа - тонирование принесет гармонию и призовет в жизнь перемены

27 сентября - осветление

29 сентября - любой тип окрашивания.

Когда красить волосы в сентябре (иллюстрация: freepik.com)

Когда нельзя красить и стричь волосы

В список неблагоприятных дней для смены или обновления прически попали эти даты:2, 4, 7, 9, 11 и 13 числа.

Кроме этого, отложите поход к парикмахеру 15, 18 и 20 сентября. Также неудачными днями для стрижек и окрашиваний оказались 22, 24,28 и 30 числа.

Нейтральные дни сентября

Помимо этого, 6, 17 и 26 числа вы можете делать стрижки и красить волосы. Однако результат будет нейтральными. Простыми словами, вы сможете обновить имидж, однако откажитесь от кардинальных экспериментов.