Юні українські шахісти здобули "золото" та 6 срібних медалей на чемпіонаті Європи (фото)

Українка стала переможницею Чемпіонату Європи з блискавичних шахів, які пройшли в столиці Естонії. 10-річна Анастасія Гнатишин показала в Таллінні блискучий результат і випередила 83 суперниць. Про це передали в Управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА на сторінці в Facebook.

Юна чемпіонка родом зі Львова. Настя брала участь в ЧЄ з блискавичних шахів в категорії серед дівчаток до 10 років.

Тренером дівчинки є Антон Ромашов.

Українка Анастасія Гнатишин перемогла на чемпіонаті Європи з блискавичних шахів (Фото: facebook.com/sport.lviv.oda)

Самі змагання проводяться серед юнаків та дівчат до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.

Зазначається, що загалом українці - вихованці КЗ ДЮСШ "Дебют" - на цьому чемпіонаті здобули 6 срібних медалей і одну золоту.

Зокрема, Олексій Карвацький посів друге місце та виборов "срібло" у категорії до 10 років (тренери Володимир Грабинський та Ірина Бібо).

Українець Олексій Карвацький посів друге місце на чемпіонаті Європи з блискавичних шахів (Фото: facebook.com)

"Якщо врахувати, що його суперниками були 183 найкращих юних шахіста Європи, то стає зрозумілим наскільки складним було завдання", - розповіли в КЗ ДЮСШ "Дебют" на Facebook-сторінці.

Дві срібні нагороди чемпіонату Європи з швидких шахів завоювали Максим Дубневич (юнаки до 10 років) і Софія Величко (дівчата до 8 років).

Так, Дубневич здобув четверте місце в цій надскладній категорії.

На чемпіонаті Європи з блискавичних шахів в Таллінні українці здобули 1 золоту і 6 срібних медалей (Фото з Facebook-сторінки КЗ ДЮСШ "Дебют")

"Вітаємо тренерів Антона Ромашова, Віктора Желяндинова, Ірину Бібо і Володимира Грабинського", - йдеться у публікації.

Українці здобули "золото" та 6 "срібла" на чемпіонаті Європи з блискавичних шахів (Фото: facebook.com)