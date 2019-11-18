Абсолютна перемога: українці на глобальному конкурсі юних винахідників здобули 4 "золота" (фото)

Українці перемогли на конкурсі інновацій AIGC 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Українська збірна блискуче виступила на Глобальному конкурсі інновацій AIGC 2019

Українські науковці-винахідники з Малої академії наук України перемогли на Глобальному конкурсі інновацій Advanced Global Innovation Competition 2019 в Сінгапурі та завоювали чотири золоті медалі. Про це розповіли в МАН на сторінці в Facebook.

Як зазначив глава делегації, заступник директора НЦ "МАНУ" Євген Кудрявець, це стала великою перемогою для України в сезоні наукових змагань 2019.

У змаганні були представлені проекти, які вже мають робочий прототип та готові до запуску на світових ринках.

До складу журі ввійшли представники Массачусетського технологічного інституту, Наньянського технологічного університету, Державного університету Малайзії та інших провідних наукових установ світу.

"Золото" здобули Софія Петрушина, Назар Поночевний, Дмитро Лопушанський та Ольга Харасахал, у якрї також абсолютна перемога - нагорода "Найкращий серед найкращих" (Best Award Trophy).

Українці перемогли на конкурсі інновацій AIGC 2019 (Фото: facebook.com/JAS.Ukraine)

Харасахал є не тільки винахідником, але і волонтеркою в госпіталі, дівчина з 14 років допомагала воїнам АТО в Маріуполі Донецької області. Її особливий метод виявлення метастаз на ранніх стадіях онкозахворювань успішно застосовується в Маріупольському онкодиспансері.

Найкращим винаходом було визнано мультифункційний пристрій для незрячих HelpyEyes. Львів'янин Лопушанський представив на конкурсі прилад, який дозволяє людям із вадами зору визначати кольори, рівень освітленості та перешкоди поблизу.

Петрушина продемонструвала спеціальний механізм оптимального пристрою для читання шрифтом Брайля, який більш ефективний і досить доступний в ціні.

Поночевний на конкурсі показав сервіс на базі штучного інтелекту, який автоматично підбирає музику до відеороликів.

У мережі гаряче поздоровляють молодих українських вчених-винахідників із феєричною перемогою на престижному міжнародному конкурсі.

Неймовірний успіх! Молодці! Вітання!

Які молодці! Яке щастя для керівників, дітей та їх рідних! Наша гордість! Вітаємо!

Вітаємо щиро! Пишаємося! Спасибі МАН!

Ми пишаємося вами. Віримо в вас. Ви майбутнє України!

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