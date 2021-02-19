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Хлопець сів у BlaBlaCar і зник безвісті: рідні юнака звернулися до українців

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 19 лютого 2021 21:11
Хлопець сів у BlaBlaCar і зник безвісті: рідні юнака звернулися до українців У Дніпрі хлопець виїхав на BlaBlaCar і зник (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі зник чоловік за дивних обставин - 20-річний хлопець сів в автомобіль, який замовив через додаток BlaBlacar, і незабаром перестав виходити на зв'язок. Минуло вже понад доба, а доля молодої людини дотепер невідома.

Про це передає місцеве видання "Наше Місто".

Як стало відомо, зв'язок з Олександра Нетесом зник через 20 хвилин після від'їзду вчора рано вранці, ще до шостої години

За словами його батька, водій BlaBlacar подзвонив юнакові за пів години до виїзду, і автомобіль чекав Олександра біля торгового центру "Наша Правда". Час відправлення машини - 5:47 - вдалося зафіксувати завдяки його листуванню з дівчиною. При цьому спілкування в месенджері обірвалося через 22 хвилини, як вони рушили.

Рідні хлопця стверджують, що мобільник Олександр повністю зарядив перед виходом.

О 8 ранку мама хлопця знову намагалася вийти з сином на зв'язок, але безрезультатно. Сім'я Олександра відразу ж звернулися до поліції.

Зазначається, що в цей час невідомо, куди прямував хлопець.

Хлопець сів у BlaBlaCar і зник безвісті: рідні юнака звернулися до українців

У Дніпрі зник 20-річний хлопець Олександр Нетес (фото: nashemisto.dp.ua)

Рідні та близькі зниклого жителя Дніпра просять допомогти його знайти. Для цього представлені особливі прикмети Олександра.

  • У зниклого татуювання майже по всьому тілу.
  • На вигляд йому близько 20-25 років, зріст - близько 180-185 див. Волосся русяве.
  • На хлопцеві була шапка сірого кольору, він був у чорній куртці до колін, на ньому були джинси чорного кольору, чорні черевики.

Телефон для зв'язку з рідними Олександра: +38(066)6084849.

Хлопець сів у BlaBlaCar і зник безвісті: рідні юнака звернулися до українців

Житель Дніпра Олександр Нетес сів у авто BlaBlacar і зник (фото: nashemisto.dp.ua)

Раніше повідомлялося, що в 2019 році водій сервісу BlaBlaCar зґвалтував молоду дівчину по дорозі з Одеси в Черкаси, поле чого спалахнув гучний скандал.

Нагадаємо, нещодавно в Києві таксист грубо витягнув пасажирку за ноги з авто, в результаті чого дівчина отримала струс мозку.

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