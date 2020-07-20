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Українська співачка подарувала фанатам ніжну пісню-роздум

Понеділок 20 липня 2020 12:09
Українська співачка подарувала фанатам ніжну пісню-роздум
Христина Лугова випустила новий трек (фото: прес-служба співачки)
Автор: Lite

Христина Лугова презентувала нову пісню про те, що все має відбуватися вчасно

Український pop-jazz співачка Христина Лугова презентувала новий сингл "Листи". Пісні Христини давно утримують лідируючі позиції в музичних чартах і хіт-парадах. Але композиція "Листи" розпочинає новий етап творчості співачки.

"Листи" - пісня-роздум про те, що все має відбуватися вчасно. Про листи, які ми дуже чекаємо. Оскільки "листи", які запізнюються, можуть не знайти свого адресата. Тому, після довгих років роздумів, відомий шведський стрімінговий сервіс Spotify почав роботу в Україні саме тоді, коли українці вчасно зрозуміли, що необхідно підтримувати творців музики.

"Для кожного з нас важливе вчасно сказане добре слово, підтримка, дія і прояв любові. Своєчасна відповідь і любов. Щаслива, що мої "Листи" після півторарічної перерви в релізах, нарешті будуть доставлені моїм адресатам - моїм слухачам. Слухаємо мою першу сюжетну пісню і нехай усі життєві листи приходять вчасно", - розповідає Лугова.

Христина Лугова - Листи

Сингл "Листи" - це, ліричний початок серії релізів в підтримку нового альбому співачки, вихід якого запланований в кінці серпня.

Шанувальники в захваті від нового творіння артистки.

  • Як ніжно!
  • Дуже сподобалось!
  • Пісня бере за душу! Все просто супер! Будь щаслива!
  • Браво, Христино! Прекрасна робота, чарівна музика та спів.
  • Чудово, Христино, чудово! Все бездоганно: і спів, і вишукано стриманий музичний супровід - гарний аранжувальник. Христино, ви неповторні!

Нагадаємо, до цього Христина радувала українців такими піснями, як "Відлітали журавлі", "Мокрі вулиці" та іншими.

Христина Лугова - Мокрі вулиці

Христина Лугова - Відлітали журавлі

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