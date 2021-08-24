ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності

Новость на русском →
Київ, Вівторок 24 серпня 2021 14:33
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності Фото: катер прикордонників на параді (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

В рамках святкування Дня незалежності України в Києві проходить річковий парад. У ньому беруть участь катери і човни Військово-морських сил і Державної прикордонної служби, а також поліції та інших органів.

РБК-Україна стежить за першим подібним річковим парадом.

Зазначимо, від Військово-морських сил у параді беруть участь броньовані артилерійські катери "Бердянськ", "Нікополь" і "Коростень", а також десантний катер "Сватове". Також від армії будуть два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

Від морської охорони Держприкордонслужби візьмуть участь: два катери Safe Boat, катер проекту UMS-1000; катер Safe Boat 27-один з двох, які США передали прикордонникам у 2019 році.

Крім того, в параді беруть участь судна поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також авіація.

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України Парад на День Незалежності
NEWS
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу