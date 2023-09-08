Юноша из Кривого Рога второй раз чудом выжил после ракетных атак по городу: уникальная история
Житель Кривого Рога дважды был в эпицентре российских ракетных атак и чудом выжил. Первый раз ракета попала в его дом, во время второй атаки юноша находился совсем близко к месту взрыва.
Об этом сообщает канал "Рудана" в Telegram.
История юноши, рожденного в рубашке
31 июля российская ракета попала в дом на улице Украинской, где в то время жил юноша.
"Попадание тогда было между 3 и 5 этажом, а я находился на шестом. Мы с папой были дома. Счастье, что успели выбежать в коридор, но он тоже провалился. Я был под завалами. Накрыло мебелью и бетонной плитой…" - рассказал парень.
После спасения парню пришлось лечиться от компрессии шейных позвонков, контузии и сотрясения головного мозга.
Во время атаки на город 8 сентября парень снова оказался совсем рядом с эпицентром попадания ракеты. К счастью, на этот раз он не получил травм.
"Страна 404 должна исчезнуть с лица земли, потому что не дает нормально жить мирным людям", - заявил парень.
Что известно о ракетной атаке по Кривому Рогу
8 сентября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Под атакой оказалось здание полиции, один полицейский погиб и еще 72 человека получили ранения.
В результате вражеской атаки повреждены 79 домов, 1956 квартир и 52 автомобиля. Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Также он отметил, что атака была совершена баллистической ракетой "Искандер".
Спасатели уже завершили разбор завалов после ракетного удара по городу.
Раньше мы делились видео с первыми минутами после ракетного удара по Кривому Рогу.