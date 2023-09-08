Полиция показала первые минуты после российского удара по Кривому Рогу
Полицейские активно участвовали в спасательной операции после российского удара по Кривому Рогу. Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию в Telegram.
Правоохранители напомнили, что из-за попадания по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали по меньшей мере более 70 человек. При этом 1 мужчина погиб.
Патрульные вместе с другими спецслужбами разбирали завалы, предоставляли гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.
Обстрел Кривого Рога
Напомним, сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".
Согласно последним данным, 72 человека получили ранения и еще один погиб.
Также повреждено много домов, более тысячи квартир и автомобили.
Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.
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