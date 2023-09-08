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Полиция показала первые минуты после российского удара по Кривому Рогу

Кривой Рог, Пятница 08 сентября 2023 18:55
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Полиция показала первые минуты после российского удара по Кривому Рогу Фото: полиция показала первые минуты после российского удара по Кривому Рогу (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Полицейские активно участвовали в спасательной операции после российского удара по Кривому Рогу. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию в Telegram.

Правоохранители напомнили, что из-за попадания по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали по меньшей мере более 70 человек. При этом 1 мужчина погиб.

Патрульные вместе с другими спецслужбами разбирали завалы, предоставляли гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".

Согласно последним данным, 72 человека получили ранения и еще один погиб.

Также повреждено много домов, более тысячи квартир и автомобили.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.

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Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
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