Полиция показала первые минуты после российского удара по Кривому Рогу

Полицейские активно участвовали в спасательной операции после российского удара по Кривому Рогу. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию в Telegram.

Правоохранители напомнили, что из-за попадания по административному зданию в центре Кривого Рога пострадали по меньшей мере более 70 человек. При этом 1 мужчина погиб.

Патрульные вместе с другими спецслужбами разбирали завалы, предоставляли гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.

Обстрел Кривого Рога

Напомним, сегодня, 8 сентября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистической ракетой "Искандер".

Согласно последним данным, 72 человека получили ранения и еще один погиб.

Также повреждено много домов, более тысячи квартир и автомобили.

Все детали очередного теракта российских оккупантов можете узнать в материале РБК-Украина.