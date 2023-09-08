Юнак з Кривого Рогу вдруге дивом вижив після ракетних атак по місту: унікальна історія

Житель Кривого Рогу двічі був в епіцентрі російський ракетних атак і дивом вижив. Перший раз ракета влучила у його будинок, під час другої атаки юнак знаходився зовсім близько до місця вибуху.

Про це повідомляє канал "Рудана" у Telegram.

Історія юнака, народженого у сорочці

31 липня російська ракета поцілила у дім на вулиці Українській, де на той час жив юнак.

"Влучання тоді сталося між 3 і 5 поверхом, а я знаходився на шостому. Ми з татом були вдома. Щастя, що встигли вибігти в коридор, але він теж провалився. Я був під завалами. Накрило меблями та бетонною плитою…" - розповів хлопець.

Після порятунку хлопцю довелося лікуватися від компресії шийних хребців, контузії та струсу головного мозку.

Під час атаки на місто 8 вересня хлопець знову опинився зовсім поряд з епіцентром влучання. На щастя, цього разу він не отримав травм.

"Країна 404 має зникнути з лиця землі, бо не дає нормально жити мирним людям", - заявив хлопець.

Що відомо про ракетну атаку по Кривому Розі

8 вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі. Під атакою опинилася будівля поліції, один поліцейський загинув і ще 72 людини зазнали поранення.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автомобілі. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Також він зазначив, що атака була здійснена балістичною ракетою "Іскандер".

Рятувальники уже завершили розбір завалів після ракетного удару по місту.