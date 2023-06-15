Юная украинка создала кровоостанавливающие 3D-турникеты себестоимостью 100 грн и записала видеоинструкцию

С детства интересует медицина

Изобретательница создала 3D-модель для печати кровоостанавливающих турникетов, которые используют для обучения тактической медицине. Ее изобретение победило в отделении конкурса-защиты "Технические науки" (секции "Научно-техническое творчество и изобретательство").

Девушка признается, что с детства интересовалась медициной, потому что многие дети мечтают стать врачами, чтобы помогать людям и спасать жизнь. Для Златы особенно интересным стало изучение сердечно-сосудистой системы.

"Но я боюсь самого вида крови, поэтому решила заниматься медициной как ученая. В победном проекте мне удалось это сделать: я соединила в нем увлечение медициной и техникой", - говорит девушка.

Она рассказала, что в начале полномасштабного вторжения очень не хватало турникетов. И в стране были небольшие запасы, в частности жгуты Эсмарха (резиновые кровоостанавливающие жгуты старого образца).

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Начала печатать турникеты, чтобы помочь

Злата отыскала в интернете модели деталей для турникетов, которые можно печатать на 3D-принтере. Вместе с научными руководителями начала их производить и передавать волонтерам.

"Но оказалось, что эти модели несовершенны, их нужно доработать. Так я начала работу над проектом", – говорит юная ученая.

Она добавила, что в настоящее время запрещено использовать нелицензированные турникеты в боевых условиях. А в начале войны, когда у бойцов не хватало турникетов и у них не было других кровоостанавливающих средств, они взяли разработки Златы.

"Сейчас я предлагаю свои обновленные модели только как учебные образцы. В частности, передавала их Обществу Красного Креста Украины - там организуют тренинги по первой помощи. Ну, и в родной школе тоже пользуются моими 3D-турникетами, чтобы научить учащихся помогать пострадавшим", - говорит она.

Как Злата создала турникеты

"Я работала в программе для 3D-моделирования и почти полностью переработала те детали, которые нашла в упомянутом телеграм-канале. После внесения изменений в макет распечатывала турникет на 3D-принтере и собирала", - рассказывает изобретательница.

После – она проверяла эффективность турникета и основной параметр для тестирования – компенсационное давление.

"Я накладывала турникет на бутылку и максимально закручивала его. А потом измеряла давление, которое он оказывает на бутылку. Должно было получиться 350 миллиметров ртутного столбика, чтобы компенсировать кровяное давление человека. Через два часа еще раз измеряла давление, чтобы понять, хорошо ли его удерживает турникет. Послабление, которое зафиксировало, было в пределах нормы. Поэтому здесь мой турникет проявил себя хорошо", - продолжает девушка.

Затем она крепила грузы к турникету и проверяла, не порвется ли он. Но он выдержал такое давление, какое человек может создать одной рукой, пока затягивает турникет.

Еще ученая работала с размерами жгута – чтобы он подходил и для узкой руки, и для широкой ноги. В этом направлении она еще продолжает усовершенствование.

В чем преимущество таких турникетов

Основное преимущество турникетов Златы – низкая цена, если сравнить с другими подобными на рынке. Лицензированной САТ (американский, нового поколения) - стоит примерно полторы тысячи гривен.

Есть китайские версии, которые стоят около 500 гривен. Себестоимость турникета Златы в октябре 2022 года составляла около 94 гривен. Сейчас печать обойдется немного дороже, потому что цены на расходные материалы выросли.

Еще одно преимущество – доступность. Ибо напечатать детали для турникета может любой, у кого есть 3D-принтер. А они сейчас в областных центрах, часто в маленьких городках и даже селах.

Выводить на рынок свою разработку Злата пока не планирует. Говорит, что есть недостаток: перед наложением приходится подбирать размер под руку или ногу, и это занимает драгоценное время.

"Я работаю над тем, чтобы сделать такую застежку, которая просто надевается и фиксирует ремешок. Впереди много работы и тест-драйв апгрейднутого турникета", - говорит изобретательница.

Сейчас ценность ее турникета состоит в том, что он может закрыть все учебные потребности, чтобы все лицензированные уходили на фронт. Она сделала видео с инструкцией, как собрать ее турникет самостоятельно.