Изобретатели создали съедобный дрон: зачем его есть (фото)

Несмотря на то, что дрон сделан из нестандартных материалов, он может летать подобно обычному.

Швейцарские изобретатели разработали необычный дрон. В отличие от убийственных иранских, эти дроны нацелены помогать людям в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщают на сайте Spectrum.

Что известно о дроне?

Цель разработки такого дрона - обеспечить едой людей, попавших в беду. Часть конструкции дрона изготовлена ​​из пищи, которая может спасти жизнь людям, ожидающим прибытия спасателей.

Хотя это только прототип, съедобный дрон действительно летает, развивая скорость около 10 метров в секунду с добавлением двигателя, некоторых сервоприводов для управления хвостовой поверхностью и небольшой батареи.

Так выглядит съедобный дрон (фото: gagadget.com)

Швейцарские ученые продолжают совершенствовать свой дрон. Нынешняя версия беспилотника имеет пищевую полезную нагрузку 50% от собственной массы. В дальнейшем эксперты планируют увеличить эту цифру еще больше.

Это достигается благодаря использованию крылышек, изготовленных из рисовых хлебцев, содержащих калорийный эквивалент среднего, хотя и несбалансированного завтрака. То есть человек, к которому прилетит съедобный дрон, будет сыт определенное время, пока спасатели будут оказывать ему помощь.

Как создают дроны?

В коробке рисовые хлебцы круглые, поэтому первый шаг в изготовлении крыла - лазерная разрезка их на шестиугольники, чтобы их было легче склеить. В качестве клея используют желатин.

После высыхания крыла дрон упаковывают в пластик и скотч, чтобы убедиться, что оно не разрушается в мокрой или влажной среде. Это быстрый, простой и дешевый процесс.

Процесс создания съедобного дрона (фото: spectrum.ieee.org)

Размер крыла определяется не потребностями полета, а потребностями в питании. Его изготовляют таким образом, чтобы дрон мог доставить 300 ккал.

Следующим шагом изобретатели видят поиск способа, чтобы сделать как можно больше съедобных деталей, а также найти способ перевозить полезный груз, например воду в съедобном контейнере.