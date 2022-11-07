Изобретатели создали съедобный дрон: зачем его есть (фото)
Швейцарские изобретатели разработали необычный дрон. В отличие от убийственных иранских, эти дроны нацелены помогать людям в чрезвычайных ситуациях.
Несмотря на то, что дрон сделан из нестандартных материалов, он может летать подобно обычному.
Об этом сообщают на сайте Spectrum.
Что известно о дроне?
Цель разработки такого дрона - обеспечить едой людей, попавших в беду. Часть конструкции дрона изготовлена из пищи, которая может спасти жизнь людям, ожидающим прибытия спасателей.
Хотя это только прототип, съедобный дрон действительно летает, развивая скорость около 10 метров в секунду с добавлением двигателя, некоторых сервоприводов для управления хвостовой поверхностью и небольшой батареи.
Так выглядит съедобный дрон (фото: gagadget.com)
Швейцарские ученые продолжают совершенствовать свой дрон. Нынешняя версия беспилотника имеет пищевую полезную нагрузку 50% от собственной массы. В дальнейшем эксперты планируют увеличить эту цифру еще больше.
Это достигается благодаря использованию крылышек, изготовленных из рисовых хлебцев, содержащих калорийный эквивалент среднего, хотя и несбалансированного завтрака. То есть человек, к которому прилетит съедобный дрон, будет сыт определенное время, пока спасатели будут оказывать ему помощь.
Как создают дроны?
В коробке рисовые хлебцы круглые, поэтому первый шаг в изготовлении крыла - лазерная разрезка их на шестиугольники, чтобы их было легче склеить. В качестве клея используют желатин.
После высыхания крыла дрон упаковывают в пластик и скотч, чтобы убедиться, что оно не разрушается в мокрой или влажной среде. Это быстрый, простой и дешевый процесс.
Процесс создания съедобного дрона (фото: spectrum.ieee.org)
Размер крыла определяется не потребностями полета, а потребностями в питании. Его изготовляют таким образом, чтобы дрон мог доставить 300 ккал.
Следующим шагом изобретатели видят поиск способа, чтобы сделать как можно больше съедобных деталей, а также найти способ перевозить полезный груз, например воду в съедобном контейнере.
Кстати, в Украине также есть интересные разработки дронов. Например, раньше мы рассказывали о школьнике, который создал дроны для поиска мин.
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