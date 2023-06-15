Юна українка створила кровоспинні 3D-турнікети собівартістю 100 грн і записала відеоінструкцію

З дитинства цікавить медицина

Винахідниця створила 3D-модель для друку кровоспинних турнікетів, які використовують для навчання з тактичної медицини. Її винахід здобув перемогу у відділенні конкурсу-захисту "Технічні науки" (секції "Наукова-технічна творчість та винахідництво").

Дівчина зізнається, що з дитинства цікавилася медициною, бо багато дітей мріють стати лікарями, щоб допомагати людям та рятувати життя. Для Злати особливо цікавим стало вивчення серцево-судинної системи.

"Але я боюся самого вигляду крові, тож вирішила займатися медициною як науковиця. У переможному проєкті мені вдалося це зробити: я поєднала в ньому захоплення медициною та технікою", - каже дівчина.

Вона розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення дуже бракувало турнікетів. І в країні були невеликі запаси, зокрема джгути Есмарха (гумові кровоспинні джгути старого зразка).

Злата Коцур створила турнікет за 100 гривень

Почала друкувати турнікети, щоб допомогти

Злата знайшла в інтернеті моделі деталей для турнікетів, які можна друкувати на 3D-принтері. Разом з науковими керівниками почала їх виготовляти та передавати волонтерам.

"Але виявилося, що ці моделі недосконалі, їх треба допрацювати. Так я почала роботу над проєктом", - каже юна науковиця.

Вона додала, що зараз заборонено використовувати неліцензовані турнікети в бойових умовах. А на початку війни, коли у бійців бракувало турнікетів і вони не мали інших кровоспинних засобів, вони взяли розробки Злати.

"Зараз я пропоную свої оновлені моделі лише як навчальні зразки. Зокрема, передавала їх Товариству Червоного Хреста України - там організовують тренінги з першої допомоги. Ну, і в рідній школі теж користуються моїми 3D-турнікетами, щоб навчити учнів допомагати постраждалим", - каже вона.

Як Злата створила турнікети

"Я працювала в програмі для 3D-моделювання і майже повністю переробила ті деталі, які знайшла у згаданому телеграм-каналі. Після внесення змін у макет видруковувала турнікет на 3D-принтері та збирала", - розповідає винахідниця.

Після - вона перевіряла ефективність турнікета й основний параметр для тестування - компенсаційний тиск.

"Я накладала турнікет на пляшку й максимально закручувала його. А тоді вимірювала тиск, який він чинить на пляшку. Мало вийти 350 міліметрів ртутного стовпчика, щоб компенсувати кров’яний тиск людини. За дві години ще раз вимірювала тиск, щоб зрозуміти, чи добре його втримує турнікет. Послаблення, яке зафіксувала, було в межах норми. Тому тут мій турнікет виявив себе добре", - продовжує дівчина.

Потім вона кріпила вантажі до турнікета і перевіряла, чи він не порветься. Але він витримав такий тиск, який людина може створити однією рукою, поки затягує турнікет.

Ще науковиця працювала з розмірами джгута - щоб він пасував й для вузької руки, і для широкої ноги. У цьому напрямку вона ще продовжує вдосконалення.

В чому перевага таких турнікетів

Основна перевага турнікетів Злати - низька ціна, якщо порівняти з іншими подібними на ринку. Ліцензований САТ (американський, нового покоління) - коштує приблизно півтори тисячі гривень.

Є китайські версії, які коштують близько 500 гривень. Собівартість турнікета Злати у жовтні 2022 року була близько 94 гривень. Зараз друк обійдеться трошки дорожче, бо ціни на витратні матеріали зросли.

Ще одна перевага - доступність. Бо надрукувати деталі для турнікета може будь-хто, у кого є 3D-принтер. А вони зараз є в обласних центрах, часто у маленьких містечках та навіть селах.

Виводити на ринок свою розробку Злата поки не планує. Каже, що є недолік: перед накладанням доводиться добирати розмір під руку чи ногу, і це займає дорогоцінний час.

"Я працюю над тим, щоб зробити таку застібку, яка просто вдягається і фіксує ремінець. Тож попереду багато роботи й тест-драйв апгрейднутого турнікета", - каже винахідниця.

Зараз цінність її турнікета у тому, що він може закрити усі навчальні потреби, щоб всі ліцензовані йшли на фронт. Вона зробила відео з інструкцією, як зібрати її турнікет самостійно.